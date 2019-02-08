Почти 1 млн рублей долга по кредиту вернула иркутянка после ареста Mersedes-Benz

Кировским районный суд Иркутска назначил взыскание кредитной задолженности в размере 997 тыс. рублей с иркутянки в пользу банка. О возбуждении исполнительного производства судебный пристав-исполнитель уведомил должника, предупредил, что в случае неисполнения судебного решения будет применен комплекс мер принудительного характера, сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

Однако иркутянка не оплатила задолженность в установленный законом для этого добровольный срок, ссылаясь на сложную финансовую ситуацию. Установлено, что в собственности должника находится транспортное средство марки Mersedes-Benz E300, 2013 года выпуска. Приставы вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении машины, а также составили акт описи и ареста автомобиля с целью его дальнейшей реализации.

Не желая остаться без автомобиля, женщина изыскала денежные средства и оплатила задолженность перед банковской организацией.