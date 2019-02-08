Иркутская область впервые получила из федерального бюджета субсидию на улучшение земель

Около 104,4 млн рублей будет направлено на проведение культуртехнической мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Иркутской области в 2019 году. Из них 56,4 млн рублей – средства федерального бюджета. Федеральную субсидию на это направление работы регион получил впервые. Фото: agri-news.ru

– Ведётся активная работа по вводу в сельскохозяйственный оборот неиспользуемой пашни, – рассказал министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков. – За прошедшие два года удалось ввести 68 тыс. га, благодаря чему в 2018 году яровой сев под урожай был увеличен на 33,2 тыс. га. Это один из лучших показателей в России.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на министра, впервые субсидии на возмещение затрат на культуртехническую мелиорацию аграрии Иркутской области получили в 2017 году. Средства были выделены из регионального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельхозназначения Иркутской области» на 2014-2020 годы. В 2018 году поддержка также осуществлялась исключительно за счёт средств областного бюджета.