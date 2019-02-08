Иркутская область примет участие в XVIII молодежных Дельфийских играх России

Сборная Иркутской области примет участие в XVIII молодежных Дельфийских играх России при поддержке Правительства Иркутской области. Состязания пройдут с 19 по 24 апреля в Ростовской области. Об этом сообщил заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.

На конкурсный отбор, который проводила Иркутская областная детская школа искусств, было подано 84 заявки. В составе жюри были опытные педагоги средне-специальных и высших учебных заведений. Учредителем отборочных туров Иркутской области является региональное министерство культуры и архивов.

В качестве кандидатов в сборную от Иркутской области жюри рекомендовало 25 человек. Это хореографический коллектив в составе 13 человек – театр танца Владимира Лопаева «PROдвижение», а также 12 учащихся образовательных учреждений сферы культуры – Детских музыкальных школ № 1, № 7, № 9 г. Иркутска, Школы искусств № 1 и № 2 г. Усть-Илимска, Детской музыкальной школы г. Черемхово, Иркутского художественного колледжа им. И.Л. Копылова.

Ребята выступят в девяти номинациях – «Фортепиано», «Флейта», «Саксофон», «Балалайка», «Баян/Аккордеон», «Сольное народное пение», «Эстрадное пение», «Современная хореография», «Изобразительное искусство».

В 2018 году Иркутская область впервые показала на Дельфийских играх России отличные результаты. Из Приангарья участие принимали 15 детей. Юные музыканты и художники завоевали две золотые и две бронзовые медали, двое детей стали дипломантами. Всего в этих состязаниях участвовало более двух тысяч ребят из 68 регионов России.