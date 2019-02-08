Ипотеку от 7,25% годовых могут получить учителя и врачи в Иркутской области

Работники государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения и государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области, могут получить льготный жилищный ипотечный кредит. Это стало возможным благодаря заключенному между министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области соглашению с филиалом ПАО Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» - о предоставлении из областного бюджета субсидии в целях реализации мероприятия по предоставлению льготных ипотечных жилищных кредитов по стандартам Акционерного общества «ДОМ.РФ», сообщили в пресс-службе Правительства Иркутской области.

Министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на реализацию механизма льготного ипотечного кредитования в период с 2019 по 2024 годы предусмотрено по 10 млн рублей из областного бюджета ежегодно.

В рамках реализации соглашения процентная ставка по льготным ипотечным жилищным кредитам будет снижена на 3 процентных пункта. Расчет процентной ставки производится исходя из размера первоначального взноса от стоимости жилого помещения и составляет от 7,25%.

Для приобретения (строительства) жилья на первичном рынке жилья на территории Иркутской области за счет средств льготных ипотечных жилищных кредитов гражданину необходимо обращаться в филиал ПАО Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк», который является банком-партнёром Акционерного общества «ДОМ.РФ». Задать вопросы и получить информацию о льготной региональной программе также можно в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области по телефону 707-267, а также отделении филиала ПАО Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» в городе Иркутске.