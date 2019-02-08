В 2018 году число сибирских пользователей портала Госуслуг превысило 8,7 миллионов

Прирост количества пользователей в регионах Сибири за прошлый год составил 2, 175 млн. Зарегистрированные на Портале граждане получили более 7,4 млн государственных услуг. Для сравнения в 2017 году эта цифра была меньше в два раза и составляла 3,4 млн.

Миллионный рубеж по числу электронных граждан превышен в Новосибирской, Иркутской, Кемеровской областях, а также в Красноярском и Алтайском краях. Лидерами всероссийского рейтинга регионов по доле зарегистрированных на портале Госуслуг граждан в 2018 году стали Республики Алтай и Тыва, которые занимают, соответственно, 3 и 4 строчку. В этих субъектах больше 80 процентов населения в возрасте старше 14 лет имеет учетную запись на www.gosuslugi.ru и пользуется сервисами электронного правительства.

«В рамках проекта Микомсвязи РФ «Мультирегиональность» «Ростелеком и РТлабс с 2017 года начали переводить региональные сайты госуслуг на общий ресурс, – отметил вице-президент – директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин. – Теперь сибирским пользователям на главной странице портала www.gosuslugi.ru доступны все виды электронных государственных услуг: федеральные, региональные и муниципальные. Благодаря принципу «единого окна» онлайн-сервис стал гораздо удобнее для граждан. В результате увеличилось количество пользователей и популярность портала Госуслуг. В настоящее время в проекте участвуют все субъекты Сибирского федерального округа, кроме Красноярского края».

Наиболее активными пользователями Портала в 2018 году были жители Новосибирской области, которые сделали около 1,5 млн запросов на государственные услуги. Почти 946 тыс. раз воспользовались онлайн-сервисом в Республике Бурятии. На третьем месте по количеству полученных госуслуг – 907 тыс. – кузбассовцы.

Самой популярной услугой среди сибирских пользователей стала возможность получения информации о состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде России – граждане совершили более 1,7 млн запросов. Больше всего таких заявок было сделано жителями Новосибирской области – 320 тыс.

Регистрация транспортных средств – вторая по популярности услуга у сибиряков. На Портале ею воспользовались свыше 550 тыс. раз. Здесь лидировали жители Кемеровской области, которые получили почти 105 тыс. таких услуг. В числе наиболее востребованных онлайн-сервисов электронного правительства – проверка очередности в детский сад, регистрация граждан по месту жительства. В год выборов Президента и региональных властей среди пользователей портала Госуслуг была востребована также услуга о включении в список избирателей по месту нахождения.

Объем платежей, выполненных сибирскими пользователями электронных госуслуг в 2018 году почти в два раза, превысил показатели прошлого года и составил 5,2 млрд рублей. В 2017 году этот показатель равнялся 2,7 млрд.

В 2018 году пользователи портала Госуслуг оплатили госпошлины почти на 2,2 млрд рублей, налоговые задолженности чуть более чем на 1,8 млрд рублей. Сумма погашенных штрафов за этот период составила 737 млн рублей, а судебных задолженностей – свыше 500 млн рублей.

Сервисом «Мультиоплата», позволяющим единым платежом погасить сразу несколько автоштрафов, налоговых или судебных задолженностей, в 2018 году граждане воспользовались более 570 тысяч раз. Общая сумма мультиплатежей превысила 920 млн рублей. Для сравнения в декабре 2017 года, когда сервис только был реализован, эта цифра была меньше почти в 7 раз и составляла 135 млн рублей.

Справка: Совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций за эксплуатацию и развитие Инфраструктуры электронного правительства отвечает ПАО «Ростелеком» в рамках реализации государственной программы «Информационное общество (2017-2030 гг.)» и в соответствии с Распоряжением Правительства №812-р от 28.04.2017. Технологическим партнером проекта выступает АО «РТ Лабс».