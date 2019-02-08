На 4,6% выросла погрузка на ВСЖД за январь

В январе на станциях Восточно-Сибирской железной дороги погружено более 5,3 млн тонн различных грузов – это на 4,6% больше значения аналогичного периода прошлого года.

По данным пресс-службы ВСЖД, произошло увеличение погрузки железной руды на 142,6%, строительных грузов – 27,2% грузов в контейнерах – на 19,6% и нефтяных грузов – на 5,2%. По ряду номенклатур отмечается снижение. Так, снизилась погрузка химикатов – на 23%, бумаги – на 15,8%, цветных металлов – на 12,9%, продукции предприятий лесопромышленного комплекса – на 8%, каменного угля – на 3,8% и промышленного сырья – на 3,3%.

Грузооборот в первый месяц 2019 года увеличился по сравнению с январем 2018 на 3,5% и составил 23,5 млрд ткм.