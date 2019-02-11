Михаил Шурыгин, агентство «Диалог»: «Деньги – брызги, но не потому что ими разбрасываются, а потому что они не имеют значения для работы»

Таргетинг, контент, контекстная реклама…Эти явления уже знакомы всем и очень интересны бизнесу, который охотится на новую аудиторию. Профессионально ориентируется в оцифрованном мире новый герой рубрики «Популярные финансы» Михаил Шурыгин – директор агентства интернет-маркетинга «Диалог», сооснователь школы «Инфабрика», преподаватель «Нетологии». Михаил рассказал порталу SIA.RU о своём отношении к финансам, о банках и о том, как покупка айфона помогла ему получить ипотеку.

Про банки. В бизнесе у нас был опыт сотрудничества с тремя банками. На старте работали со Сбербанком, однако иногда случались заминки с платежами. Потом перешли в Альфа-Банк, с ним проработали полтора месяца. У банка очень приличное мобильное приложение, но веб-версия кабинета для бизнеса на грани фантастики. Было ощущение, что это просто выгрузка 1С. В то же время мы столкнулись с «классной» фичей (ред. – неожиданной особенностью). Мы занимаемся тем, что запускаем рекламу клиентов во всех социальных сетях и поисковых системах. Для этого нам необходимо было пополнить счет Google, но транзакция не прошла. Оказалось, что нужно заводить отдельную карту для переводов в международные компании, за которую надо было, естественно, доплачивать. Причем это выходило дороже чем в Сбербанке.

После этого случая с Google московские коллеги порекомендовали банк Точка, и уже пару лет работаем с ним. У нас ООО, я планирую открыть ещё ИП, также со счетом в Точке. Для меня сегодня это максимально лояльный банк, теперь с транзакциями нет проблем. Работает только онлайн. Оставляешь заявку, к тебе приезжает представитель банка, фотографирует тебя, отдает карту, условия, ты расписываешься, тебе дарят презент и уезжают.

Ещё хочу добавить, у нас лежат в Точке на счете деньги, которые я не закладываю в копилки, и на них капает кэшбэк, которого хватает на оплату обслуживания. Помимо всего, начисляются разные бонусы, которые можно использовать на всевозможные плюшки. Но в Точке есть и объективный минус – иногда нужно закинуть или снять со счета наличку, а банкоматов мало. Когда мы начинали, в городе был единственный подходящий банкомат. Сейчас их в Иркутске около 12.

Про банковские карты. Как физлицо я уже давно активный пользователь Сбербанка. У него одно из лучших мобильных приложений, но мне хотелось бы видеть альтернативу банка, у которого более лояльные условия комиссий по платежам. Я часто езжу на конференции, и находясь, например, в Братске, перевожу деньги в другой регион с процентами.

Также я открыл дебетовую карту Tinkoff Black. Её я сделал, честно говоря, просто из любопытства. Сейчас пользуюсь ей для кэшбека такси, у меня к ней подключены все сервисы, и я ей возмещаю стоимость поездок. Это прикольное дополнение для экономии расходов. Ещё, кстати, у Тинькофф есть очень крутая тема. Как-то раз мне должны были перевести деньги из Европы. За 20 минут я обзвонил все банки в городе, чтобы завести евро на валютный счёт. Когда я позвонил в службу поддержки Тинькофф, они тут же на основании моей карты открыли счет в евро и долларах с разными реквизитами без комиссии. Также Тинькофф имеет один из немногих банкоматов в Иркутске, где можно снять наличные в долларах.

Ещё у меня есть карта Рокетбанка, у них прекрасный кэшбек, но всё-таки это не очень удобный банк для регионов. В Москве – да, там полная солянка из банков. У нас всё по-другому. Сбербанк имеет самую высокую площадь покрытия, и с этим спорить сложно.

Про финансовые принципы. «Деньги – брызги», но не потому что ими разбрасываются, а потому что они не имеют значения для процесса, продукта, работы. Это как кровь организации. Невозможно без денег осуществлять деятельность, но это не самоцель, на этом не должен основываться бизнес, только на маржинальности и рентабельности. Мы оцифровались, этот век закончился, и нужно свыкнуться с тем фактом, что регионы к этому придут. И будут другие смыслы помимо того, что «купил подешевле, продал подороже». Ещё мой последний руководитель как-то сказал мне: «Миша, хватит экономить, нужно больше зарабатывать».

Про инвестирование. Я изучал предложения по инвестициям от Тинькофф и Сбербанка. Искренне верю, что мою пенсию я буду получать баллами, и не факт, что за эти баллы можно будет покупать хлеб. Если есть какие-то деньги, можно приобрести ИСЖ пакеты. Если купить их на 5-10 лет, они стопроцентно будут защищены, и принесут около 13% доходности. На самом деле, люди задумываются о финансах, когда есть перспектива, когда они не переживают, что будут есть завтра. Когда знают эти правила игры и умеют с ними работать. Я прекрасно помню свое студенчество, на месяц было всего два кило риса, и не было ни малейшего понимания, на что жить дальше. Поэтому раньше я и не думал о финансировании, инвестировании, вкладах.

Надо понимать, что большая часть людей сейчас находятся в безвыходных обстоятельствах. Зарплата 20 тысяч рублей, 16 тысяч из них – аренда квартиры, на остальное нужно жить. Весь рынок от тебя требует, чтобы ты зарабатывал больше и тратил больше. Мы как-то обсуждали, сколько нужно зарабатывать, чтобы жить хорошо в Иркутске. Пришли к выводу, что минимум – 60 тысяч рублей. К сожалению, это нереально, потому что средняя зарплата в городе – 26.

Про кредиты. Я кстати из тех людей, которые берут айфоны в кредит (смеется). Когда я пришел в Сбербанк за ипотекой, мне её не дали: не было кредитной истории. Я действительно до этого никогда не брал кредитов, ненавижу быть должным. Поэтому пришлось взять новый десятый айфон в кредит, хотя у меня была в наличии сумма для покупки телефона в магазине, чтобы создать хорошую кредитную историю (улыбается). Переплатив 3600 рублей, я погасил всё за три месяца, а дальше Сбербанк одобрил мне ипотеку на три миллиона. Очень надеюсь, что ипотека – последняя моя кредитная история. Я пытаюсь системно с ней разбираться: считаю проценты, пересчитываю, вымеряю. Есть план закрыть её до определенного возраста, а не гасить её всю свою жизнь с переплатой.

Про ипотеку. Ипотека, по моему мнению, это не состояние, когда ты платишь за свое. Кроме первоначального взноса нужно ещё вложить энную сумму, чтобы твои дети были в безопасности, чтобы свет нормально включался, чтобы пол был не ледяной, стены не продувало и прочее. И после этого ты должен выплачивать 20 лет за квартиру. Съём при нынешнем уровне зарплат и жизни даже выгоднее, но нам безостановочно долбят в голову, что свой уголок надо иметь. Сам я долго и упорно копил и понял, что просто растрачу деньги. Не хотелось играть на бирже, тратить на ерунду, и я взял и оформил ипотеку. К тому же, мы с супругой ждали второго ребёнка.

Про валюту. Какой фактор доверия может быть? Евро? У них кризис. Доллар непонятно из каких соображений растет и падает, вероятнее всего это искусственно. Мне очень жаль, что у нас такая инфляция, что деньги обесцениваются не на 13%, 10% или 6%, как заявляют. Также история с НДС. С 18 до 20% повысился НДС, после чего подорожал хлеб. А хлеб вообще НДС не облагается. Просто под шумок бизнес взял и повысил всё.

Хранить деньги, думаю, лучше в долларах или фунтах. Относительно нашей страны они в более выгодных условиях.

Про криптовалюту. Если говорить про блокчейн, к самой технологии я отношусь очень уважительно, и считаю, что за этим будущее. У нас даже был авторский курс по блокчейну и криптовалюте.

Если говорить про крипту как о финансовом инструменте – это спорная история. Во-первых, она не имеет за собой фактической реализации. Во-вторых, эта финансовая система себя ещё не обкатала, любая молодая валюта имеет точки давления. Приходят люди с деньгами, которые сидят на Форексе. Заходят с миллиардом, раздувают любую криптовалюту до космоса, выводят свою прибыль, а потом валюту рушат.

Про любимую статью расходов. Техника – единственное, на что я с удовольствием трачу деньги. Я люблю телефоны, компьютеры, наушники, планшеты. Мне важно, чтобы это всё хорошо работало, поэтому по возможности покупаю лучшее. Если быть до конца честным, ещё приятно иметь хотя бы косвенную возможность помогать людям. Это звучит странно, но мы все берем на себя ответственность – за семью, за близких, за детей... Бизнес – это тоже ответственность за людей, которые тебя окружают, за их семьи. В какой-то степени ты обеспечиваешь доход не только себе, но и энному количеству людей и за это берет какая-то гордость. Ты понимаешь, что это всё не бессмысленно.

