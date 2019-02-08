Подготовку к паводкоопасному и лесопожарному периодам обсудили на заседании комиссии по ЧС в Приангарье

Толщина льда на реках Иркутской области этой зимой составляет от 55 до 115 см. На 30 см лед толще нормы лишь на Иркуте и Китое. На остальных реках он в пределах или ниже нормы. Об этом сообщил сегодня начальник ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Азат Насыров на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Прогноз о том, насколько погода будет благоприятствовать безопасному пропуску ледоходов и паводковых вод, синоптики смогут дать только в начале марта. Но угроза высокого весеннего половодья традиционно существует на реках Бирюса, Лена, Киренга, Нижняя Тунгуска, Ия и малых реках области.

По информации министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрея Крючкова, всего на территории региона в зоны затопления и подтопления, которые могут быть вызванны различными гидрологическими явлениями и процессами, попадают 214 населенных пунктов. О планах проведения превентивных противопаводковых мероприятий на заседании комиссии рассказали руководители Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, ОАО «Дорожная служба Иркутской области», УФКУ «Управление автомобильной магистрали Красноярск – Иркутск Федерального дорожного агентства». Целый список рекомендаций комиссия адресовала мэрам территорий области, которые находились на видеосвязи с участниками заседания.

Также на данном заседании рассматривался вопрос подготовки сил и средств к пожароопасному сезону. По сравнению с 2017 годом количество пожаров в зоне наземного наблюдения снизилось на 31,5%, в авиационной зоне – на 39,2%. Готовность средств тушения таежных пожаров заместитель министра лесного комплекса Иркутской области Валентин Широков оценил в 94%. По его словам, подготовка к пожароопасному сезону началась в территориальных подразделениях министерства еще в декабре прошлого года. Во всех лесничествах разработаны и утверждены планы пожаротушения.

Общая сумма денежных средств, выделяемых в текущем году на борьбу с лесными пожарами, составляет 549 млн рублей, из которых 311 млн – это финансирование областного бюджета. Федеральный центр пока перечислил только 20 млн рублей, но до начала пожароопасного сезона обещает перевести остальную сумму. Также, по информации пресс-службы правительства региона, на заседании комиссии был рассмотрен вопрос обеспечения пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей, и утвержден план по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.