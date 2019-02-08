Санаторий «Нагалык» в Иркутской области реконструируют

Санаторий «Нагалык» будет реконструирован. Такое решение принял губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время рабочей поездки в Баяндаевский район. Министр здравоохранения Олег Ярошенко напомнил, что санаторий существует с 1985 года, а в 2018 году было принято решение присоединить его к Баяндаевской районной больнице. Фото: a.d-cd.net

Коечная мощность санатория составляет 25 коек, после капитального ремонта планируется увеличение до 35 коек. Профиль санатория: лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, заболеваний нервной системы, кожи. В здравнице для лечения применяется уникальная иловая грязь с местного озера Нуху-Нур. Для пациентов также есть физиотерапия, массаж, методы лечебной физкультуры, иглорефлексотерапия, мануальная терапия.

– Санаторий – жемчужина не только Баяндаевского района, но и всей Иркутской области. На реабилитацию сюда приезжают люди со всей страны: от Калининграда до Камчатки. И, конечно, учреждение необходимо приводить в порядок и расширять, – отметил Сергей Левченко. – Здание много лет не видело капитального ремонта. Я дал поручение профильным ведомствам проработать данный вопрос. Решать его необходимо поэтапно: в ближайший год-два реконструировать имеющийся корпус, а далее приступить к строительству нового, где разместится грязелечебница.

– Количество пациентов увеличивается с каждым годом. В 2015 году пролечено 554 человек, в 2018 году – 1450 человек. Более 90% пациентов выписано с улучшением состояния. Ближайший план – создать настоящий реабилитационный центр для перенесших инфаркт и острое нарушение мозгового кровообращения. Будет развернуто пять коек круглосуточного пребывания по медицинской реабилитации, – сказал министр здравоохранения Олег Ярошенко.

Рядом с санаторием находится парк с хвойными деревьями, кустарниками, беседки, скамейки, волейбольная

площадка. Это значительно расширяет возможности климатотерапии, отметила главный врач Баяндаеявской больницы Эльвира Мантатова.

По информации пресс-службы регправительства, в целях расширения базы санатория муниципалитетом уже выделен дополнительный земельный участок для строительства нового здания.