Банк «Открытие» построит 25 флагманских офисов в 2019 году

План развития сети банка на 2019 год предусматривает реализацию 122 проектов: открытие 50 новых офисов, 26 переездов и реконструкций действующих офисов, 46 ремонтов. Об этом на пресс-конференции в четверг сообщил президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов.

По словам Михаила Задорнова, объединенная сеть банка «Открытие» на начало текущего года с учетом присоединения Бинбанка составила 745 точек продаж в 258 городах 69 ключевых регионов РФ. До конца года, с учетом реализации 122 проектов реконструкции и развития, она вырастет до 759 отделений. География присутствия сети будет расширена 3-мя новыми регионами: Камчатский край, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия.

«До конца года предстоит реализовать масштабный проект по трансформации филиальной сети экс-Бинбанка. Сейчас это 9 филиалов с 372 точками продаж. Ребрендинг офисов экс-Бинбанка будет полностью завершен уже в 1-м квартале. Одна из ключевых задач плана развития банка – создание в 25 регионах главных штабных площадок. Флагманские офисы в обновленном формате на этой неделе уже открыты в Смоленске и Воронеже», - подчеркнул глава банка «Открытие».

Офисы действующей сети банка «Открытие» станут еще более комфортными для клиентов за счет внедрения в них элементов нового формата: системы управления очередью, зон обучения клиентов работе в мобильном банке, зарядных станций для электронных устройств клиентов, игровых зон для детей, оборудованных планшетными компьютерами.