Иркутский разрыв. Работодатели объяснили, почему отказывают соискателям в трудоустройстве

Служба исследований HeadHunter выяснила[1], из-за чего работодатели чаще всего отказывают соискателям: главная причина - несоответствие зарплатных ожиданий и предложений, её назвали 63% респондентов. На втором месте – личные качества соискателя и несоответствие корпоративной культуре компании, а третье место поделили отсутствие профильного опыта и возраст.

Средняя зарплата, которую сегодня предлагают работодатели в Иркутске, составляет 45 500 рублей, что очень близко к ожиданиям соискателей (43 900 руб.). Однако, в отдельных профессиональных сферах разница довольно существенная. Например, в сфере «Банки, инвестиции, лизинг» среднее предложение составляет 36 200 руб., а вот ожидание соискателей 46 600 руб.. Впрочем, есть и обратные примеры: в сфере «Спорт, фитнес, салоны красоты» средняя предлагаемая заработная плата составляет 36000 рублей, а соискатели претендуют на 28 900 рублей.

«Разница между предложением и ожиданием обычно составляет 10-15%, и это нормально. Если она выше в пользу предлагаемой зарплаты, то это уже говорит о том, что подходящих соискателей в принципе не очень много. Например, в сфере ИТ такая ситуация встречается, практически, во всех регионах, то есть предложение в этой сфере всегда выше, чем ожидание. Обратная ситуация говорит о том, что соискателей в сфере достаточное количество, или переизбыток, что позволяет находить нужных людей на указанные зарплаты. Или, есть еще одна причина: соискатели понимают, что уже они могут диктовать условия работодателям, в том числе и свои зарплатные ожидания. Другое дело, что компании могут быть еще не готовы к этому», – отмечает Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь.

Об отказах из-за личных качеств соискателей и несоответствия корпоративной культуре рассказали 57% работодателей. Компании заинтересованы в привлечении специалистов со всем необходимым набором навыков. При этом, наличие профессиональных компетенций не отменяет высокий уровень ответственности, стрессоустойчивости, нацеленности на результат, развитых коммуникативных навыков и умения работать в режиме многозадачности.

Профильный опыт работы – еще одна распространенная причина отказов соискателям. Например, сегодня в Иркутске только 28% от всех предложений для соискателей без опыта работа. В остальных вакансиях самое распространенное требование – опыт от 1 до 3 лет, которое есть в 48% вакансий.

Возраст – та причина, по которой работодатель по закону не имеет права отказать соискателю в трудоустройстве, однако на практике дискриминация по данному признаку все же встречается. Например, исследование hh.ru показало, что людей 18-24 лет на собеседования приглашают в среднем в три раза чаще, нежели людей старше 45 лет. А доля отказов о приеме на работу увеличивается пропорционально возрасту соискателя.

[1] На основе исследования по оценке положения лиц старшего возраста на российском рынке труда, проводившегося компанией HeadHunter по заказу Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Опрос проводился с участием работодателей со всей России, в том числе и Иркутска.