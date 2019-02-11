Открытое первенство по лыжным гонкам на приз мэра Черемхово проведет компания En+ Group

En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, совместно с администрацией муниципалитета проведет 16 февраля в рамках проекта «На лыжи!» открытое первенство по лыжным гонкам на приз мэра Черемхово Вадима Семенова. Соревнования пройдут на городской лыжной базе по адресу: ул. Калинина, 2.

В третий раз спортсмены Черемхово, Черемховского и других ближайших районов соберутся для участия в гонках и проекте «На лыжи!», инициированном в 2016 году Олегом Дерипаской. Ежегодно на лыжную трассу выходят около 150 лыжников в возрасте от 5 и до 66 лет и старше. Всех участников ждут памятные призы, горячий чай и угощение.

Победители и призеры соревнований в своих возрастных группах и категориях награждаются грамотами и медалями от отдела по ФКСиМ и призами от компании En+ Group. Также специальными кубками награждаются участники в категориях «Самый юный спортсмен», «Самый опытный спортсмен» и «Спортивная семья».

С 10:30 до 12:00 на городской лыжной базе (ул. Калинина, 2) пройдет регистрация участников.

С 12:00 до 12:30 состоится торжественное открытие с участием представителей организаторов и муниципальных властей.

В 12:40 будет дан старт VIP забегу, участниками которого станут руководители организаций и предприятий различных форм собственности.

В 13:00 – общий старт на все дистанции.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях можно подать до 15 февраля 2019 года в отдел по физической культуре и спорту администрации Черемхово (телефон: (39546) 6-23-20). Участники соревнований до 17 лет включительно допускаются только при наличии допуска врача, участники в возрасте от 18 лет и старше – при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье. Проект «На лыжи!» реализуется совместно En+ Group, ОК РУСАЛ и Федерации лыжных гонок России по инициативе и при поддержке Олега Дерипаски с 2016 года в Иркутской и Кемеровской областях, Красноярском крае, республиках Коми и Хакасия.В 2016-2018 годах в массовых лыжно-физкультурных мероприятиях проекта приняли участие более 42 000 человек в 15 городах России. За три года с начала реализации проекта в первенстве приняли участие более 850 юных спортсменов. Победителям первенства было передано 305 пар беговых лыж, 150 пар лыжных ботинок, 200 пар лыжных палок, 212 единиц лыжной экипировки, 80 пар лыжероллеров. 367 тренеров прошли два курса очных семинаров повышения квалификации, разработана и внедрена онлайн-платформа для дистанционного обучения. Группы проекта в социальных сетях насчитывают более 27 000 подписчиков с охватом более 500 000 человек в месяц.



Михаил Хардиков, генеральный директор «ЕвроСибЭнерго» (входит в En+ Group):

– Для нас поддержка лыжных видов спорта – один из действенных механизмов повышения качества жизни в тех регионах, где расположены предприятия En+, через поддержку и развитие активного зимнего отдыха горожан. Мы рады, что инициатива En+ поддержана сибиряками и местными администрациями: ежегодно тысячи людей выходят на лыжню в рамках проекта «На лыжи!». Мы не только поддерживаем региональные сборные и организуем лыжные праздники, но и вкладываем в спортивную инфраструктуру: так, например, модернизация ЛБК «Ангарский», внутренних и прилегающих лыжных трасс комплекса в конце прошлого года сделала его центром лыжного спорта на юге Иркутской области, доступным примерно для миллиона человек.

Вадим Семенов, мэр г. Черемхово:

– Наша задача – вовлечь как можно больше людей в здоровый образ жизни. Мы видим, что лыжный спорт у нас становится массовым. Люди встают на лыжи с удовольствием, катаются сами, приводят своих детей. Это энергия, позитив, тренировка характера и силы духа, это хорошее настроение и здоровье, прежде всего. Администрация города благодарна за внимание и поддержку в проведении соревнований нашим спонсорам

Александр Пак, советник президента Федерации лыжных гонок России, руководитель проекта «На лыжи!»:

– Мы радеем за здоровый образ жизни среди юношей и девушек. Лыжные гонки, если мы говорим о любителях, это доступный вид досуга. Это укрепляющая здоровье комплексная нагрузка на все мышцы, на легкие, на сердце. Глобальная задача проекта «На лыжи!» – вовлечь как можно большее людей в занятие лыжными гонками. Мы организуем праздники, к участию в которых стараемся привлечь целые семьи. Чем больше людей будет увлекаться лыжными гонками, тем больше детей придут в лыжные секции, тем больше шансов, что кто-то из них пробьется на более высокий уровень и попадет в сборную России. Чем выше будет конкуренция в сборной России по лыжным гонкам, тем ближе будут олимпийские медали.

Об En+ Group

En+ Group – ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,5 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн т (через контрольную долю в ОК РУСАЛ, крупнейшем в мире производителе первичного алюминия за пределами Китая по объемам за 2017 год).



En+ Group ежегодно направляет на реализацию социальных проектов в Иркутской области более 300 млн рублей. Одно из ключевых направлений социальной политики En+ – поддержка и развитие спорта. Компания проводит на регулярной основе спартакиады для своих сотрудников, устраивает спортивные праздники в городах своего присутствия, совместно с партнерами реализует проект «На лыжи!». Один из основных проектов в области спорта – поддержка ХК «Байкал-Энергия», причем, как основной команды, так и детской хоккейной школы, в которой занимаются 280 ребят. В последние годы команда неоднократно становилась призером чемпионата России по хоккею с мячом.