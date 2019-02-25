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Анна Зверева, центр обучения гостеприимству «Самовар»: «Доверяю рублю по зову сердца и правительства»

25 февраля 2019

Куда отправиться в двухдневный поход, если нет возможности взять длительный отпуск, какой запасной план должен быть у предпринимателя на случай кризиса и почему важно инвестировать в себя, рассказывает Анна Зверева, директор центра обучения гостеприимству «Самовар», соавтор творческого проекта «Ужин с кино».

Про банки. Банк для открытия расчетного счета своей компании выбрала пять лет назад. Им стал Банк Союз. Важным условием для меня было отсутствие постоянной абонентской платы, а в Союзе как раз плата за ежемесячное обслуживание происходит только в случае движения денежных средств. Это очень важно для малых компаний на этапе становления, поскольку позволяет экономить денежные средства. Нравится, что банк близко расположен к дому и офису, в нем тихо и отсутствуют очереди к персональным менеджерам. Сейчас подумываю переходить в Сбербанк, поскольку там есть интересные для меня продукты, в том числе кредитные.

Про сбережения. Сбережения храню в национальной валюте, то есть, в рублях, на счете в банке моей компании и на личном счете. Считаю, что сбережения лучше хранить в той валюте, в которой получаешь зарплату.

Про валюту. Я, как россиянка, образно говоря, доверяю рублю по зову сердца и правительства. Другими словами, мне не понятно, как же все-таки следует поступать с американской валютой или евро. Покупать, продавать? Поэтому склоняюсь к мнению, что вообще не стоит покупать и продавать доллары.

Про кредиты. Из кредитных продуктов приходилось пользоваться всеми, кроме ипотеки. Ипотеку не рассматриваю из-за отсутствия реальной потребности в приобретении нового жилья, а также высокой процентной ставки.

Про отношение банков к клиентам. Как и любой бизнес, банковский бизнес развивается. Появляются интересные продукты. Например, мне очень интересна платформа знаний и сервисов для бизнеса от Сбербанка – «Деловая среда». Это площадка для опытных и начинающих предпринимателей, на которой объединились ключевые поставщики образования, бизнес-школы, госорганы и другие эксперты для передачи своего контента предпринимателям, чтобы те могли успешно строить и развивать свое дело.

Про финансовые принципы. Успех и деньги приходят, когда соблюдаешь финансовые принципы. Самый главный для меня я соблюдаю: сделала своё любимое занятие своей профессией, и за счет этого мой доход существенно увеличился.

Про инвестиции. Недавно я услышала высказывание, суть которого в том, что инвестиции в себя не подвержены инфляции, то есть, не обесцениваются с течением времени. Именно поэтому считается, что инвестиции в себя – это самая лучшая идея. Можно вложить деньги в свое хобби. Например, можно начать заниматься фотографией. Не факт, конечно, что эти вложения когда-нибудь окупятся, но вряд ли я буду сожалеть о том, что потратила свои деньги на это.

Про траты. Если у меня появятся свободные деньги, я с большим удовольствием попробую запустить новый бизнес, например, мини-кофейню. Мой первый бизнес был связан с созданием компании по обучению. А в будущем я наверняка найду, куда применить новые деньги. Потому что для меня собственный бизнес – это всегда новые острые ощущения и это мне интересно.

Про первые деньги. Первые деньги, 75 рублей, я заработала в 12 лет, когда работала летом помощником воспитателя в детском саду. Купила на них себе электронные часы, храню до сих пор.

Про отдых. Если нет возможности уйти в официальный отпуск, а нетерпеливая душа уже требует приключений, то можно устроить себе поход в выходные. Это еще и отличная тренировка, после которой вы будете уставшими, но абсолютно счастливыми. Готова поделиться своим ТОП-5 мест, куда можно съездить на один-два дня, чтобы отдохнуть от иркутского шума. Это скальник «Витязь», Кругобайкальская железная дорога, Большие Коты, Пик Любви и Тёплые озёра.

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Про кризис. Как предприниматель я столкнулась с кризисом только в 2014 году. Тогда я поняла, что кризис приносит не только негатив, но большие возможности тем предпринимателям, которые вовремя сумеют проявить гибкость и воспользуются сложившейся ситуацией для развития бизнеса и выхода на новые рынки. Для этого нужен план «Б», который позволит сэкономить ресурсы и найти новые источники прибыли. Это может быть аренда более дешевых помещений, уменьшенный ФОТ, перераспределение обязанностей сотрудников, отказ от неэффективных продуктов и услуг, новые способы коммуникации с клиентами или новые возможности финансирования бизнеса, например, с помощью различных госпрограмм, которые предлагают Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области и Министерство экономического развития Иркутской области.


/ СИА /
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