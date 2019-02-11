На 12% сократилось количество юрлиц в Приангарье за три года

В начале 2019 года в Статистическом регистре Иркутской области учтено 59,6 тыс. организаций, их филиалов и других подразделений. Для юрлиц рассчитываются показатели, аналогичные демографическим: коэффициенты рождаемости, ликвидации и прироста. Конечный результат этих процессов – прирост – в последние 3 года имеет знак минус, число самостоятельных организаций, со статусом юридического лица, сокращается после максимума, достигнутого к 2016 году. По информации Иркутскстата, за последний год их количество сократилось на 4%, за три года – на 12%.

Основная причина спада – ликвидация недействующих юридических лиц. Чистка списков от «мертвых душ» необходима, и в последнее время она активизировалась за счет упрощения процедуры ликвидации. Другие причины ликвидации организаций (по решению суда или учредителей, в ходе слияний, присоединений, преобразований) значительно уступают по масштабам.

Сокращение коснулось большинства видов деятельности, особенно заметно уменьшение числа хозяйствующих субъектов на поприще финансирования, страхования и торговли (на 19-20% по сравнению с началом 2016 года). В области информации и связи, в сельском и лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве, обрабатывающих производствах организаций стало меньше на 16-17%.

Обратный процесс – прирост числа юрлиц – за это время отмечен лишь в сфере добычи полезных ископаемых, здравоохранения и социальных услуг, культуры, спорта, досуга и развлечений (на 2-3%), в госуправлении, обеспечении военной безопасности, соцобеспечении (на 1%), что косвенно свидетельствует о развитии данных сфер деятельности.

Неравномерным был процесс и в зависимости от форм собственности организаций. Собственность потребкооперации, смешанная, а также совместная российская и иностранная собственность за 3 года утратили 20-25% организаций.

Иностранную собственность в Иркутской области представляют 487 организаций (0,9% общего числа). За данный период их количество выросло на 17%. Но динамика была разной в зависимости от статуса владельца: число организаций, принадлежащих иностранным гражданам, выросло в 1,5 раза, а принадлежащих другим иностранным фирмам, – сократилось на 26%.

Из всех видов российской собственности только общественных и религиозных организаций стало больше (на 4%).

В общем числе организаций Приангарья преобладают хозяйствующие субъекты частной формы собственности (83,7%). Частный бизнес проник во все сферы деятельности, в строительстве, торговле и на рынке недвижимости на него приходится 97-98% организаций. Государственных и муниципальных организаций – 10,5%, а из числа работающих в сфере образования – 79%, здравоохранения и социальных услуг – 28%.