Примсоцбанк начал выдачу автокредитов на автомобили ZOTYE

Примсоцбанк и ООО «Зоти Моторс Рус» заключили договор о сотрудничестве, в рамках которого Банк начнёт выдачу автокредитов на приобретение автомобилей бренда ZOTYE у официальных дилеров. Покупателям будет доступен полный спектр кредитных программ Примсоцбанка.

— Мы рады сотрудничеству с брендом ZOTYE, ведь это расширяет выбор наших клиентов, а значит они смогут подобрать автомобиль под себя, — отметил Алексей Сорокин, начальник отдела автокредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» — В свою очередь, гибкость наших программ позволит удовлетворить даже самого требовательного клиента. У нас есть программы без первоначального взноса.

Как отмечают специалисты Банка по автокредитованию, для покупки автомобиля в кредит достаточно только паспорта. Кроме того, все клиенты Примсоцбанка, взявшие автокредит, могут получить кредитную VIP-карту в бесплатным годовым обслуживанием. Приятным бонусом станет и то, что оригинал ПТС остаётся у покупателя автомобиля — банку будет достаточно копии.

Срок автокредитования составляет от 2 до 7 лет, минимальная сумма кредита составляет 100 тысяч рублей, максимальная — не ограничена. Первоначальный взнос при покупке авто необязателен. Автомобили ZOTYE можно приобрести у официальных дилеров, список которых размещён на сайте Банка.

Подробную информацию об автокредитовании в Примсоцбанке можно получить в отделениях Банка, а также на официальном сайте и по телефону единой справочной службы 8(800)200-42-02.