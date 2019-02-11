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Генеральная прокуратура России и Россельхозбанк провели очередное совместное совещание

11 февраля 2019

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации состоялось очередное совещание рабочей группы по взаимодействию АО «Россельхозбанк» и Генеральной прокуратуры России. В работе мероприятия также приняли участие представители Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД России), Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ России) и Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации (ФССП России).

На встрече стороны рассмотрели вопросы, связанные с практикой выявления и пресечения противоправной деятельности в кредитно-финансовой сфере, возвратом проблемных кредитов клиентов Банка и взаимодействие с ФССП России по повышению эффективности взыскания проблемной задолженности по корпоративным заемщикам и физических лиц.

Заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Андрей Барабанов поблагодарил коллег за высокоэффективную системную работу по оказанию содействия Банку в разрешении возникающих у заемщиков проблем и отметил, что по итогам 2018 года РСХБ совместно с правоохранительными органами принял обеспечительные меры в целях возмещения ущерба.

Подводя итоги заседания, участники рабочей группы подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия, направленного на повышение эффективности мер профилактики в целях пресечения противоправных действий в банковской сфере, а также определили приоритетные задачи на 2019 год.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.


/ СИА /
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