В Германии закрыли красноярский дискаунтер после драк немцев за продукты

Супермаркет Mere красноярской сети «Светофор» проработал в немецком Лейпциге четыре дня. Дискаунтер пришлось закрыть после того, как все продукты были скуплены, а местные жители устраивали драки у касс. Торговый зал вновь открыли только после очередной поставки товаров. Фото: spiegel.de

Магазин Mere красноярской компании «Торгсервис», развивающей в России торговую марку «Светофор», открылся в немецком в Лейпциге 29 января, сообщает Тайга.инфо со ссылкой на журнал Spiegel. Однако после того, как подавляющее большинство товаров было раскуплено в условиях давки и даже драк у касс (о чем сообщил в соцсетях московский журналист Иван Усачев), 4 февраля магазин был закрыт до следующей поставки продуктов. 6 февраля торговый зал был открыт вновь.

Немецкие эксперты рынка не ожидали такой популярности красноярской бизнес-модели в Лейпциге, предсказывая торговой сети финансовые проблемы.

«Концепт не будет иметь успеха, он не оправдает себя экономически», — говорил немецкий эксперт по маркетингу Мартин Фасснахт журналу Spigel. Он был уверен, что с одним филиалом сети торговая марка обречена на неудачи.

Издание «МОPO» из Гамбурга сравнило стоимость товаров в Mere c ценами двух крупнейших дискаунтеров Германии: Lidl и Aldi. Оказалось, что в магазине, открытом красноярцами, стоимость некоторых продуктов действительно существенно дешевле, нежели у конкурентов.

Магазины холдинга придерживаются бизнес-модели жесткого дискаунтера, которая отличается «минимальным аскетическим исполнением торгового зала и броским внешним оформлением». Продукты в торговом зале лежат в коробках, а «цены на 20 % ниже среднерыночных за счет работы напрямую с производителями, жесткого контроля над затратами и минимальной торговой надбавки», сообщает сайт компании. Владельцами сети, по данным Forbes, являются красноярские бизнесмены братья Сергей и Андрей Шнайдеры.

«Светофор» насчитывает более 800 магазинов в России, Казахстане, Белоруссии и Китае. О семейном бизнесе владельцев жесткого дискаунтера рассказывал Forbes.