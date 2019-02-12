Мамы Иркутской области могут бесплатно обучиться основам бизнеса в рамках проекта «Мама-предприниматель»

С 11 февраля 2019 года в Иркутске стартует федеральный образовательный проект по поддержке предпринимательства «Мама-предприниматель». Проект реализуется Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и Комитетом по развитию женского предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Соорганизатором и грантодателем выступает Благотворительный фонд Amway «В ответе за будущее». На федеральном уровне проект реализуется при поддержке Министерства экономического развития РФ и Министерства труда и социальной защиты РФ. Официальным партнером мероприятия выступает Банк «Открытие». В Иркутске проект реализует Фонд поддержки предпринимательства Иркутской области при поддержке министерства экономического развития Иркутской области.
Тренинги в рамках программы пройдут с 11.02.2019 по 15.02.2019, занятия будут проходить в Точке кипения: по адресу г. Иркутск, ул.5-й Армии, 2А/1, 6 этаж, БЦ Троицкий.
В Иркутске проект проводится уже второй раз. На проект «Мама-предприниматель» было отобрано 35 проектов, в том числе 2 из города Тулуна, 2 из города Ангарска, 1 из г. Усолье-Сибирское, 30 проектов из Иркутска. В обучении приняло участие 30 человек (в том числе 2 из города Тулуна, 2 из города Ангарска, 1 из г. Усолье-Сибирское). В проекте приняли участие действующие предприниматели и физические лица, желающие открыть собственное дело. Проекты представлены в сфере handmade, производство кондитерских изделий, творческие мастерские, производство постельного белья, ателье, дизайн студия, производство мороженого, школа программирования и другие. Победителем проекта «Мама-предприниматель» стал проект «Открытие музыкальной студии в городе Ангарске «MusicLIFE» Елены Бакуновой, которая в ноябре 2018 года официально открыла музыкальную студию для детей.
«Счастливое материнство или успешная карьера? Многие женщины задают себе этот вопрос. Мы развиваем проект «Мама-предприниматель», чтобы дать возможность женщинам выбрать оба варианта, а также научить их преодолевать такой барьер как страх перед открытием своего бизнеса. Менторская поддержка, новый опыт и первые успехи в развитии своего дела вдохновляют мам и помогают им почувствовать себя увереннее и счастливее», - Анна Сошинская, президент благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее».
«Каждый год всё больше женщин в России создают собственные бизнес-проекты и стремятся воплотить в жизнь новые идеи. По статистике недостаточность знаний и стартового капитала – основные барьеры для женщин на пути к успешному бизнесу. Проект «Мама-предприниматель» – уникальная возможность для мам в декрете открыть в себе новый потенциал, приобрести необходимые знания об аспектах ведения бизнеса и получить финансовую поддержку от банка для быстрого и успешного старта», - комментирует представитель БАНКА «Открытие».