Мамы Иркутской области могут бесплатно обучиться основам бизнеса в рамках проекта «Мама-предприниматель»

Женщины Иркутской области смогут бесплатно пройти обучение и выиграть грант 100 000 рублей на открытие собственного бизнеса от благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее».

С 11 февраля 2019 года в Иркутске стартует федеральный образовательный проект по поддержке предпринимательства «Мама-предприниматель». Проект реализуется Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и Комитетом по развитию женского предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Соорганизатором и грантодателем выступает Благотворительный фонд Amway «В ответе за будущее». На федеральном уровне проект реализуется при поддержке Министерства экономического развития РФ и Министерства труда и социальной защиты РФ. Официальным партнером мероприятия выступает Банк «Открытие». В Иркутске проект реализует Фонд поддержки предпринимательства Иркутской области при поддержке министерства экономического развития Иркутской области. Тренинги в рамках программы пройдут с 11.02.2019 по 15.02.2019, занятия будут проходить в Точке кипения: по адресу г. Иркутск, ул.5-й Армии, 2А/1, 6 этаж, БЦ Троицкий. В Иркутске проект проводится уже второй раз. На проект «Мама-предприниматель» было отобрано 35 проектов, в том числе 2 из города Тулуна, 2 из города Ангарска, 1 из г. Усолье-Сибирское, 30 проектов из Иркутска. В обучении приняло участие 30 человек (в том числе 2 из города Тулуна, 2 из города Ангарска, 1 из г. Усолье-Сибирское). В проекте приняли участие действующие предприниматели и физические лица, желающие открыть собственное дело. Проекты представлены в сфере handmade, производство кондитерских изделий, творческие мастерские, производство постельного белья, ателье, дизайн студия, производство мороженого, школа программирования и другие. Победителем проекта «Мама-предприниматель» стал проект «Открытие музыкальной студии в городе Ангарске «MusicLIFE» Елены Бакуновой, которая в ноябре 2018 года официально открыла музыкальную студию для детей.

Подать заявку на участие можно на сайте mama-predprinimatel.ru .

«Счастливое материнство или успешная карьера? Многие женщины задают себе этот вопрос. Мы развиваем проект «Мама-предприниматель», чтобы дать возможность женщинам выбрать оба варианта, а также научить их преодолевать такой барьер как страх перед открытием своего бизнеса. Менторская поддержка, новый опыт и первые успехи в развитии своего дела вдохновляют мам и помогают им почувствовать себя увереннее и счастливее», - Анна Сошинская, президент благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее». «Каждый год всё больше женщин в России создают собственные бизнес-проекты и стремятся воплотить в жизнь новые идеи. По статистике недостаточность знаний и стартового капитала – основные барьеры для женщин на пути к успешному бизнесу. Проект «Мама-предприниматель» – уникальная возможность для мам в декрете открыть в себе новый потенциал, приобрести необходимые знания об аспектах ведения бизнеса и получить финансовую поддержку от банка для быстрого и успешного старта», - комментирует представитель БАНКА «Открытие».

Образовательный проект «Мама-предприниматель» разработан специально для женщин в декретном отпуске, матерей несовершеннолетних детей, а также женщин, находящихся на учете в службе занятости. Цель проекта – помочь им начать собственное дело и воплотить в жизнь бизнес-идеи, реализовать которые не удавалось самостоятельно. Бесплатное обучение проходит в форме пятидневного тренинга-интенсива с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой. Заключительный этап обучения – конкурс бизнес-проектов участниц. Экспертное жюри оценивает их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость. Победительница в каждом из городов проекта получает грант в размере 100 000 рублей от фонда Amway «В ответе за будущее» и сертификат на обслуживание в банке «Открытие». Банк «Открытие» также предоставит всем участницам проекта «Мама-предприниматель» возможность воспользоваться специальными предложениями, в числе которых бесплатное открытие и обслуживание расчетного счета, а также бесплатное обучение на платформе Open Academy.