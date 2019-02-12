Борьба со стереотипами: Superjob отказался от графы «пол» в резюме

После отмены графы «образование» в объявлениях о поиске работы сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob принимает еще одно революционное решение. Теперь портал не будет требовать от соискателей обязательного заполнения в резюме графы «пол».

Фото: acenter.ru

Superjob провел эксперимент: на часть высокооплачиваемых вакансий работодатели получали резюме без указания гендерной принадлежности кандидатов. Результаты эксперимента показали, что количество приглашений соискателей (как женщин, так и мужчин) увеличилось в среднем на 18%.

По мнению президента SupeJob Алексея Захарова, в обществе существуют некоторые стереотипы о том, что та или иная профессия требует людей определенной половой принадлежности. «Даже если некий человек декларирует, что нет гендерных стереотипов, то где-то глубоко они по факту сидят. 9 из 10 рекрутеров на вакансию программиста сначала посмотрят резюме молодых людей, а кандидатов девушек отложат на потом. Даже если представительницы прекрасного пола оказываются более квалифицированными специалистами, на эту позицию их посмотрят в последнюю очередь», — комментирует Алексей Захаров.

Также, как показало исследование Superjob, только 8% компаний учитывают гендерную принадлежность соискателя в каждой из своих вакансий. Чуть больше половины рекрутеров (51%), опрошенных Superjob, ответили, что пол будущего сотрудника важен им только в некоторых случаях. Не важен пол кандидата для 38% опрошенных. 3% затруднились с ответом.

