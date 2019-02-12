ПГК и Группа «Илим» подписали трехлетний сервисный контракт

Согласно контракту, Первая грузовая компания (ПГК) будет перевозить целлюлозно-бумажную продукцию Группы «Илим» в крытых вагонах в объеме около одного миллиона тонн ежегодно.

«Мы давно взаимодействуем с Группой «Илим» и видим, что потребности стратегически важного для нас партнера в грузовых отправках растут в связи с развитием производственных мощностей. Заключение долгосрочного контракта – важный шаг, который укрепит взаимовыгодное сотрудничество в сфере операторских услуг, а также повысит коммерческую и технологическую эффективность обеих компаний», – прокомментировал генеральный директор ПГК Александр Сапронов.

Помимо вывоза продукции и обеспечения поставок сырья на предприятия, компании займутся совместной разработкой и реализацией производственной программы, направленной на повышение клиентского сервиса Группы «Илим» и операционной эффективности парка вагонов ПГК.

«Наше сотрудничество с ПГК имеет хорошую историю. Заключение сервисного договора – это новый драйвер развития наших отношений, поскольку не только закрепляет и стабилизирует текущую ситуацию, но и учитывает планы нашей компании по наращиванию объемов поставок продукции азиатским партнерам», – отметил старший вице-президент по продажам и управлению цепочкой поставок Группы «Илим» Тимофей Соколенко.

В 2018 году в рамках сотрудничества с Группой «Илим» ПГК перевезла в крытых вагонах 745 тыс. тонн целлюлозно-бумажной продукции.

Для справки:

Группа «Илим» — лидер целлюлозно-бумажной промышленности России и один из ведущих отраслевых игроков в мире. В состав Группы входят три крупнейших целлюлозно-бумажных комбината и два современных гофрозавода, а также проектный институт «Сибгипробум». Предприятия расположены в Архангельской (г. Коряжма), Иркутской (г. Братск, г. Иркутск, г. Усть–Илимск), Ленинградской (г. Коммунар) и Московской (г. Дмитров) областях. С 2007 года стратегическим партнером Группы «Илим» в рамках совместного предприятия является компания International Paper.

АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В оперировании ПГК – около 115 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.

ПГК входит в железнодорожный дивизион международной транспортной группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding). Помимо железнодорожных активов, группа объединяет стивидорные компании на Северо-Западе и Юге страны и крупные российские судоходные активы.