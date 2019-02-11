Льготные кредиты могут получить сельхозтоваропроизводители Приангарья

Министерство сельского хозяйства РФ открыло приём реестров потенциальных заемщиков на получение льготных краткосрочных кредитов, а также льготных инвестиционных кредитов на приобретение сельскохозяйственной техники и на все целевые направления малых форм хозяйствования.

Объём субсидий по краткосрочному кредитованию, доведённый ведомством до Иркутской области, в 2019 году увеличен на 3,5 % и составляет 110,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приангарья со ссылкой на Илью Сумарокова, министра сельского хозяйства региона.

– Увеличение объёма субсидий позволит привлечь более 4,5 млрд рублей кредитных ресурсов. Возможность получить льготный кредит позволит сельхозтоваропроизводителям области подготовиться, вовремя начать и провести весенние полевые работы, а также повысит их финансовую устойчивость, – подчеркнул Илья Сумароков.

Субсидия из федерального бюджета предоставляется уполномоченным банкам, отобранным Минсельхозом России. На территории Иркутской области работают 18 таких организаций. Для получения кредита по льготной ставке (не более 5%) сельхозтоваропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса необходимо обратиться в уполномоченный банк. Полный список кредитных организаций опубликован на сайте Минсельхоза России.