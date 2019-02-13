Как развить событийный туризм в Иркутской области? Максим Хвостишков рассказал о влиянии фестивалей на турпоток

Постоянно увеличивающийся турпоток на Байкал не мог не привлечь внимание собственников туриндустрии и других заинтересованных лиц. Однако, чтобы удержать туристов, а тем более заставить их приехать дважды, одних достопримечательностей и природной уникальности мало. Нужны эмоции, нужны зрелищные мероприятия, нужны насыщенные фестивали, уверен Максим Хвостишков, президент Межрегиональной Ассоциации Событийного Туризма Сибири (МАСТС). О событийных мероприятиях Иркутской области, о том, каких критериев нужно придерживаться, чтобы сделать мероприятие успешным, он рассказал порталу SIA.RU.

Максим, качественный рывок в развитии событийного туризма произошел совсем недавно. Почему?

– Тема событийного туризма начала системно развиваться в нашем регионе примерно с 2016 года. Дважды в Иркутске под патронажем Агентства по туризму Иркутской области проходили региональные конкурсы по событийному туризму. Поддержка со стороны регионального Центра поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства позволила ассоциации МАСТС провести серию семинаров по теме событийного туризма в разных муниципальных образованиях Иркутской области, активизировались федеральные профильные проекты на данную тему.

Считается, что событийные мероприятия могут серьезно влиять на турпоток в регионе и сгладить ярко выраженную сезонность. Это действительно так?

– В 2018 году объем туристско-экскурсионного потока в Иркутской области составил 1,65 млн человек, из них количество иностранных граждан – 295,3 тыс. человек. Это серьезная цифра, поэтому в сектор развлечений для туристов потянулись не только туроператоры, но и организаторы событий, которые увидели в туристах дополнительный источник дохода. Плюс ряд крупных игроков на туристическом рынке постоянно проводит активности на своих площадках. Сигнал со стороны туристов – нужны эмоции – был правильно понят и процесс активизировался. Туристы не хотят дважды посещать места, где они уже побывали, им нужно что-то новое и интересное. Все это и способствует естественному росту интереса к событийному туризму.

Сегодня событийные мероприятия, пожалуй, единственный инструмент привлечения туристов в межсезонье. Даже скидки на проживание не дают нужного эффекта.

Можете привести пример яркого мероприятия событийного характера в регионе?

– Одним из примером успешного преодоления сезонности можно назвать мероприятия Зимниады, которые проходят на Байкале со 2 по 17 марта.

Есть некоторая стагнация проекта, возможно, это связано с незначительной поддержкой со стороны бизнеса, туристической отрасли и властей. Так, например, в 2019 из пула Зимниады ушла традиционная рыбалка, «Байкальский разлом». При этом в календаре есть мероприятие, проходящее в Улан-Удэ и на Аршане.

Зимниада, действительно, проходила с переменным успехом в разные годы. Но надо признать, что интерес к зимнему Байкалу в последние годы действительно вырос как со стороны российских туристов, так и иностранных. Что влияет на успех мероприятия?

– Фестивальный формат мероприятий. Это когда на одной площадке одновременно проходит много профильных событий. Данный формат позволяет организатором привлечь значительное внимание к мероприятию со стороны и туристов, и зрителей, а так же мероприятие становится интересным для СМИ. Разовые, разрозненные информационные выстрелы, особенно при ограниченных ресурсах на продвижение, не смогут обеспечить мероприятию должный эффект как по количеству участников, так и по количеству зрителей. Соответственно, они не интересны спонсорам и партнёрам. Круг замыкается, происходит выгорание мероприятия, которое длится до тех пор, пока у организатора хватает времени и сил его готовить и проводить.

Как эксперт в области событийного туризма, я выступаю за систему фестивального подхода. Именно этот подход реализуется в Фестивале русской культуры, который готовит ассоциация МАСТС. В 2018 году прошел первый фестиваль русской культуры в музее «Тальцы», в один день прошло три события связанных одним сценарием: Хоровод ремесел на земле Иркутской, Фестиваль русской культуры и Фестиваль русской кухни. В подготовке и проведении мероприятия приняли участие 22 областные структуры (органы власти, бизнес и т.д.), в том числе 5 организаторов событий разного уровня. В 2019 году мероприятие пройдёт 24 августа в Иркутске и круг участников значительно расширится.

Судьба у разных мероприятий событийного туризма разная. Есть успешные примеры. Например, проект «Великий Устюг – родина Деда Мороза», который помог действительно серьезно увеличить поток туристов в Вологодской области. Есть и не особо успешные…

– Прежде всего, надо определить, что мы подразумеваем под словосочетанием «событийное мероприятие», и какую цель и для кого оно решает. Событийные мероприятия были созданы под интересы туристического бизнеса, с целью популяризации новых туристических мест и расширения сезона. Если брать это за основу, то становится понятно: мероприятие, заточенное под привлечение туристов на конкретную дату и территорию – событийное. Если же мероприятие заточено под участие в нем горожан, то оно это городское. Это первый своего рода фильтр.

Второй фильтр – интерес к событию со стороны турбизнеса (куда входит вся линейка заинтересованных: места размещения, транспорт, рестораны, объекты для туристов и т.д.). Если интереса нет, скорее всего, это мероприятие городское.

Третий, немаловажный фильтр – категория туристов: либо мы говорим о внутриобластном трафике гостей на события, либо межрегиональном, либо это туристы со всей России или гости из других стран. Этот фильтр четко определяет ряд весьма важных параметров события, которое судьбоносно влияют на его результат. Вряд ли получится масштабно сработать по всем элементам одновременно, потому что для каждой из перечисленных категорий туристов существует свой, принципиально отличающийся набор инструментов для их привлечения и сопровождения.

К сожалению, на мой взгляд, при формировании событийного календаря не всегда используются эти, казалось бы, простые, но вместе с тем очень эффективные фильтры. События буквально напихивают в календарь по принципу «чем больше, тем лучше». Даже непрофессиональный экспресс-анализ событийного календаря обычным туристом может показать интерес к предложенным событиям со стороны турбизнеса.

Ярким примером событийного мероприятия в России я считаю Чемпионат мира по футболу. Это показательное, с точки зрения своего смысла и решаемых задач, событие. Оно не только кратно увеличило туристический поток – в рамках проекта была построена инфраструктура, по итогу почти отбившая все затраты.

А как объективно обстоят дела с событийным туризмом в нашем регионе?

– Событийный календарь Иркутской области предлагает туристам посетить 136 событий. Если мы пропустим все события через базовые фильтры, среди них останется совсем немного мероприятий событийного туризма. А если оставшиеся мы оценим с учетом интересов туристов – список еще больше сократится. Не хочу давать заключения, но отмечу, что организаторы наконец-то начали изучать эффект от событий, получать обратную связь от бизнеса, туристов и зрителей и задумались над тем, для кого и для чего они эти события реализуют.

При этом важно понимать, что на территории области проходят масштабные события, задача которых – популяризировать территорию, ее туристический потенциал и аутентичность. Такие мероприятия очень важны для региона.

Вы упомянули о подготовке масштабного мероприятия – Фестиваля русской культуры. Расскажите, о нем. Чем планируете удивлять жителей и гостей города?

– Фестиваль русской культуры призван возрождать, сохранять, развивать традиционную русскую культуру, язык, обычаи Байкальской Сибири.

Первый фестиваль прошел 2018 году и собрал более 500 участников из 20 муниципальных образования Иркутской области и несколько тысяч зрителей. На площадках фестиваля были представлены элементы русской культуры: национальные песни, танцы, костюм, презентация русской кухни, секреты русской бани, русские забавы.

Были положительные отклики от туристов: послушав русские песни и посмотрев демонстрацию национального костюма и танца, гости с удовольствием переходили на площадки, где им рассказывали про русскую баню, русскую кухню. Дети и взрослые играли в русские игры, а потом пели песни и водили хороводы. В 2019 году Фестиваль русской культуры пройдет уже во второй раз. На этот раз он пройдет в Иркутске на одной из самых больших городских площадок в центре города – дворце спорта «Труд».

Что планируется в программе?

– На площадках фестиваля пройдет конкурс среди исполнителей русской песни, танца, национального костюма. Зрители смогут увидеть все многообразие русской кухни, узнать секреты русской бани, особенности русской печи, принять участие в мастер-классах по изготовлению русских сувениров. На площадке «Русские богатыри» пройдут соревнования по традиционным русским видам спорта. Кроме того, зрители фестиваля смогут увидеть традиционный обряд русской свадьбы и победительниц конкурса «Русская красавица». Специальным подарком для гостей фестиваль будет концерт русской песни под джазовую аранжировку, а также выступление сибирских казаков.

Программа фестиваля будет смещена на вечер, чтобы туристы, вернувшись после экскурсионной программы, смогли посетить фестиваль.

А почему фестиваль сменил локацию? Разве «Тальцы» не больше подходят по тематике, чем «Труд»?

– «Тальцы» – это уникальная с точки зрения антуража и атмосферы, площадка. Природный ландшафт, удивительно качественно вписанные историко-архитектурные постройки создают атмосферу праздника. Но, как и у всего, есть обратная сторона. У «Тальцов» это удаленность от города, отсутствие специального транспорта, ограниченное время работы музея и платный вход. В 2018 году с партнёрами мы организовали трансфер. По себестоимости проезд туда обратно стоил 300 рублей. Если к этому добавить еще 250 рублей за вход и небольшой перекус в кафе, то на двоих взрослых выйдет около 1500 рублей, а если еще они и с детьми…

Есть и чисто организационные вопросы. В частности, в фестивале принимало участие около 500 артистов, всем им нужно переодеться, сделать макияж. Специального помещения в музее нет, участникам приходилось переодеваться в автобусах и автомобилях, что не совсем правильно. Нет и специального места для работы штаба мероприятия. К тому же накладываются дополнительные затраты на доставку и монтаж оборудования, систему допуска на площадку, необходимость решения вопроса с транспортом, проведение встреч организаторов и подрядчиков на площадке. Поэтому в 2019 году было решено провести Фестиваль русской культуры в Иркутске.