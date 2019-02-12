Ремонт танцзала в шелеховском ДК «Металлург» провели на средства РУСАЛа

Более миллиона рублей направила компания РУСАЛ на капитальный ремонт одного из хореографических залов в ДК «Металлург». За месяц в зале общей площадью 100 кв. м. заменили проводку и систему освещения, отциклевали паркетный пол, выровняли и побелили потолок, покрасили стены. Кроме того, в помещении заменили все окна и двери, установили новые радиаторы отопления.

Фото предоставлено пресс-службой Иркутского алюминиевого завода ОК «РУСАЛ»

В обновленном виде зал продолжит принимать занятия кружка народного танца. Ежемесячно его посещают около 100 детей в возрасте от 5 до 16 лет.

Ежегодно РУСАЛ направляет на содержание ДК «Металлург» более 20 млн рублей. В частности, в 2019 году на эти цели запланировано 24 млн рублей. Для Шелехова «Металлург» является значимым социальным объектом. На его базе работают несколько десятков кружков и секций для детей и взрослых, в том числе для представителей старшего поколения.

– Исторически Шелехов сформировался вокруг ИркАЗа, и завод всегда чувствовал свою ответственность за благополучие горожан, заботился об организации их досуга, – рассказывает генеральный директор Иркутского алюминиевого завода ОК РУСАЛ Олег Буц. – Сегодня мы продолжаем эти традиции, поддерживая работу ДК и спортивного зала, организуя массовые мероприятия для всех жителей.

На сцене ДК «Металлург» регулярно проходят выступления местных коллективов и приезжих исполнителей. Ежегодно ДК принимает у себя гастроли Школы-студии МХАТ в рамках масштабного благотворительного проекта «РУСАЛ ФестивAL #Театр». В марте этого года ДК «Металлург» станет центром проведения 22-го Всероссийского отраслевого конкурса детского творчества «Металлинка-2019».