Сбербанк признан лучшим розничным банком по версии Retail Finance Awards

Сбербанк стал лауреатом ХII ежегодной премии Retail Finance Awards в номинациях «Лучший розничный банк», «Лучший социальный проект» и «Лучший социальный проект по мнению читателей журнала The Retail Finance» в 2018 году. Сбербанк удерживает звание лучшего розничного банка по версии журнала The Retail Finance на протяжении пяти лет подряд.

Светлана Кирсанова, заместитель Председателя Правления Сбербанка, руководитель блока «Розничный бизнес»:

«Мы гордимся тем, что услугами Сбербанка ежедневно пользуются десятки миллионов людей, а результаты нашей работы в очередной раз получили главную награду Retail Finance Awards. Основной приоритет и ценность Сбербанка — наши довольные клиенты, для которых мы создаем лучшие финансовые и банковские сервисы в России. В 2018 году Сбербанк продолжил развивать традиционные и цифровые продукты, делая банкинг еще удобнее и доступнее, непрерывно совершенствуя качество сервиса и предлагая своим клиентам новые возможности для самообслуживания в цифровой среде».

Престижная премия Retail Finance Awards с 2007 года ежегодно вручается журналом The Retail Finance, одним из наиболее влиятельных банковских изданий России, за особые достижения в области развития розничного финансового рынка страны.

В 2018 году Сбербанк расширил линейку продуктов и сервисов, доступных клиентам через мобильные приложения и браузер. Решение по потребительскому кредиту можно получить онлайн всего за 2–3 минуты в веб-версии, в мобильном приложении на Android, а с февраля 2019 года — и на iOS. В Сбербанк Онлайн теперь доступна функция моментального выпуска цифровой карты, которой можно расплачиваться в интернете или с помощью смартфона в обычных магазинах. В 2018 году пользователям приложения стали доступны «Диалоги», где можно удобно общаться и переводить деньги через чаты. Также появились такие сервисы, как справка об остатках денежных средств на счетах для получения визы, история операций, информация о платежах по кредитной карте.

Сегодня активная аудитория мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» превышает 42 млн человек. Оно входит в топ-5 приложений AppStore в России по итогам 2018 года.

Онлайн-площадка «ДомКлик» в 2018 году стала одним из наиболее востребованных сервисов в области сделок с недвижимостью. Сегодня «ДомКлик» обеспечивает удобство цифрового обслуживания практически в любых жилищных вопросах: от поиска квартиры для покупки или аренды до подачи заявки на жилищный кредит и подачи документов по сделке на государственную регистрацию права собственности. Сайт «ДомКлик» теперь также предоставляет возможность уведомить банк о пролонгации страхового полиса или подать заявление о снятии обременения.

Наряду с совершенствованием собственных услуг и сервисов Сбербанк принимает активное участие в развитии цифровых и финансовых инициатив своих партнеров. Так, в 2018 году в целях повышения удобства использования городского транспорта совместно со Сбербанком реализована возможность оплаты проезда банковской картой любого банка в 69 городах России.

Также лауреатами премии Retail Finance Awards в номинации «Лучший социальный проект» стали сразу два сервиса Сбербанка — благотворительная платформа «Сбербанк Вместе» и проект «Островок безопасности». «Сбербанк Вместе» также победил в номинации «Лучший социальный проект по версии читателей журнала the Retail Finance».

«Сбербанк Вместе» — экосистема благотворительных сервисов, направленных на адресные и регулярные пожертвования. На платформе собрано более 100 благотворительных организаций с прочной репутацией. Каждый пользователь может сделать пожертвование на конкретную историю или настроить регулярный ежемесячный платеж в выбранный фонд и быть уверенным, что средства дойдут по назначению.

Социальный проект «Островок безопасности» запущен в сети офисов Сбербанка 1 декабря 2017 года. Теперь каждый потерявшийся ребенок может обратиться за помощью в любой офис Сбербанка в часы его работы. Сотрудники банка вызовут полицию, при необходимости — скорую помощь, и сообщат родителю о местонахождении ребенка (при наличии контактов). Сотрудник банка будет находиться рядом с потерявшимся ребенком до приезда специальных служб или прихода родителей.

Два этих проекта, получивших награду Retail Finance Awards, являются частью системной работы Сбербанка в области развития социально-ориентированных сервисов. Особенное внимание Сбербанк уделяет адаптации своих услуг для клиентов с инвалидностью. Сегодня людям с особенностями доступны новейшие цифровые ассистивные сервисы, такие как сурдоперевод в отделениях, видеозвонок для подтверждения операции для людей с нарушениями речи и слуха, а также адаптированные для незрячих клиентов банкоматы, сайт и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».