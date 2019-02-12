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«Нетворкинг. Заводим деловые знакомства правильно» и «Позиционирование бизнеса для получения выгодных заказов». Новые вебинары в Университете бизнеса Банка УРАЛСИБ

12 февраля 2019

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Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает принять участие в бесплатных вебинарах «Нетворкинг. Заводим деловые знакомства правильно» и «Позиционирование бизнеса для получения выгодных заказов».

Оба семинара пройдут в прямом эфире на странице Университета бизнеса на сайте Банка УРАЛСИБ. Не упустите возможность задать вопросы экспертам Университета бизнеса во время трансляции! Регистрация уже доступна.

В среду, 13 февраля 2019 года, в 14:00 МСК состоится вебинар «Нетворкинг. Как заводить полезные знакомства для бизнеса». Раскроем секреты правильного выстраивания отношений, поговорим о возможностях, которые нам открывает нетворкинг, об ошибках начинающего нетворкера и секретах правильного выстраивания отношений. Онлайн-сессия нетворкинга ждет вас непосредственно во время прямого эфира!

Онлайн-семинар проведет постоянный преподаватель Университета бизнеса Дмитрий Кваша, управляющий партнер юридической компании «Гудас, Кваша и партнёры».

В пятницу, 15 февраля 2019 года, в 15:00 МСК присоединяйтесь к вебинару «Позиционирование бизнеса для получения выгодных заказов». Узнаем, для чего нужна PR- и GR-стратегия, как правильно интегрировать GR-стратегию в позиционирование бизнеса, а также на что обратить внимание, чтобы получать больше заказов.

Преподаватель вебинара - Светослав Зверев, директор и сооснователь «Аналитического агенства C&C», эксперт в области системного анализа, PR и GR.


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