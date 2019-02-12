Вклад «Новогодний» Связь-Банка по ставке 7,5% в рублях можно открыть до 12 февраля

Сезонный сберегательный вклад «Новогодний» Связь-Банка можно успеть открыть до 12 февраля 2019 года включительно, зафиксировав повышенную ставку 7,5% годовых в рублях на 367 дней.



Клиенты могут оформить вклад в любом отделении Связь-Банка в 53 регионах России или воспользоваться Интернет-банком.



Минимальный первоначальный взнос по вкладу «Новогодний» составляет от 50 тысяч рублей. Проценты выплачиваются в конце срока, вклад автоматически продлевается на условиях вклада «Максимальный доход» еще на 367 дней.