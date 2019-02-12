Жительница Приангарья дважды перевела аферистам предоплату за несуществующую Тойоту

Накануне в дежурную часть обратилась 30-летняя жительница Приангарья с заявлением о том, что стала жертвой обмана и лишилась денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба Межмуниципального отдела МВД России «Усольский».

Усольчанка нашла на интернет-портале «Дром.ру» объявление о продаже японской машины в Иркутске. По словам женщины, они с мужем подыскивали автомобиль по заниженной цене, чтобы в дальнейшем его перепродать. Выбор супругов пал на универсал «Тойота Опа», который продавец выставил за 175 тысяч рублей. Как позже установили полицейские, автомобиля такой модели с указанными в объявлении номерами не существует.

Собеседник заверил потерпевшую и ее супруга, что на машину очень много желающих, и для того, чтобы сделка состоялась, необходимо заранее, перевести 5 тысяч рублей задатка. Деньги были перечислены аферисту. Далее злоумышленник попросил еще 32 тысячи, так как ему «срочно потребовались финансы для покупки лекарств маме».

Когда указанная сумма была переведена, объявление с сайта исчезло, а телефон автора заманчивого предложения стал недоступен.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по данному факту, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.