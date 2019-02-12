Эвелина Секулович покинула пост руководителя аппарата бизнес-омбудсмена в Иркутской области

Эвелина Секулович ушла с должности руководителя аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области. Как сообщила врио бизнес-омбудсмена на своей странице в Facebook, решение было принято «для возможности осуществления правозащитной деятельности и защиты прав, в частности, предпринимателей Иркутской области». Подробнее причина ухода разъяснена в письме губернатору Иркутской области Сергею Левченко.

Фото: страница Эвелины Секулович в Facebook

Как рассказала Эвелина Секулович, в адресованном ей сообщении экс-министра экономразвития Приангарья указано, что деятельность по защите прав предпринимателей, обращающихся к уполномоченному, осуществляется правозащитницей незаконно.

В связи с возможными рисками Эвелина Секулович покидает пост. Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области прекращает деятельность до назначения нового кандидата.

Напомним, в Иркутской области с апреля 2018 года отсутствует назначенный бизнес-омбудсмен. Эвелина Секулович –руководитель аппарата уполномоченного – исполняла его обязанности.

– Не определено, на кого возлагаются обязанности бизнес-омбудсмена по реализации прав юридического лица в случае досрочного прекращения его полномочий. Вместе с тем, утверждение бюджетной сметы – исключительное полномочие омбудсмена, – ранее сообщал бывший министр экономического развития Евгений Орачевский. – Отсутствует лицо, обладающее полномочием по утверждению бюджетной сметы, это не позволяет в 2019 году обеспечить финансирование деятельности органа. Проектом закона предлагается наделить руководителя аппарата полномочиями по реализации прав юридического лица, включая утверждение бюджетной сметы, в случае досрочного прекращения полномочий бизнес-омбудсмена.

Справка:

С 2014 года по апрель 2018 года пост бизнес-омбудсмена Иркутской области занимал Алексей Москаленко. В июне 2018 года он был назначен общественным бизнес-омбудсменом для защиты прав предпринимателей в условиях режима охраны Байкальской природной территории. После того как место бизнес-омбудсмена стало вакантным, разные источники начали выдвигать свои предположения, кто его займёт. Например, высказывались мнения, что уполномоченным по правам предпринимателей Иркутской области станет экс-министр ЖКХ Иркутской области Андрей Капитонов или депутат думы Иркутска Александр Квасов. Федеральный уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов предложил губернатору Иркутской области Сергею Левченко рассмотреть кандидатуры Ильи Артемьева, Александра Якубовского и Ильдуса Галяутдинова, которые направляли соответствующий пакет документов для участия в процедуре отбора. Однако вопрос так и повис в воздухе.