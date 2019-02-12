Иркутский алюминиевый завод провёл спортивный праздник в честь 57-летия компании

10 февраля Иркутскому алюминиевому заводу ОК РУСАЛ исполнилось 57 лет. Свою историю предприятие отсчитывает с момента первой выливки крылатого металла. Накануне памятной даты в спортзале «Металлург» состоялся праздник «Я, ты, он, она – заводская дружная семья!».

Фото предоставлено пресс-службой Иркутского алюминиевого завода ОК «РУСАЛ»

В веселых соревнованиях приняли участие 8 команд. Они состязались в умении бегать по двое в одних штанах, переносить надувные мячи на импровизированных носилках и даже «гасить» анодные вспышки в электролизных ваннах (в роли вспышек выступили надувные шарики).

В итоге победителем игр стала команда Дирекции по литейному производству ИркАЗа, второе место разделили команды АО «Кремний» и «Инжиниринг. Строительство. Обслуживание», третье – у коммерческой дирекции завода.

– В очередной раз мы отмечаем День рождения в формате спортивного, активного праздника, – отмечает генеральный директор ИркАЗа Олег Владимирович Буц. – Прошедший год был для нас непростым, но вместе мы выдержали все сложности и сейчас готовы вернуть себе прежние позиции в производстве и других сферах. Я поздравляю заводчан с этой прекрасной датой и желаю всем здоровья, личного благополучия и семейного счастья.