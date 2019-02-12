В январе инфляция в Иркутской области составила 0,83%

По информации Иркутскстата, в январе инфляция в Приангарье составила 0,83%. При этом продовольственные товары за месяц выросли в цене на 0,65%, непродовольственные товары на 0,46%. Фото: expert.ru

Из продуктов питания в январе значительно подорожала капуста свежая (на 14%), виноград (13), картофель (11), морковь, бананы (6), мука, пшено (5), крупа манная, лук и яблоки (на 4%). На 1-3% дороже стали говядина бескостная, печень говяжья, колбаса сырокопченая, продукты из мяса и птицы копченые, филе рыбное и рыба мороженая разделанная. Такое же повышение цен отмечено на масло оливковое, молоко пастеризованное, сыр, вино виноградное, коньяк, джем, варенье, повидло, кофе. В тех же пределах увеличились цены на гречку, воду минеральную и питьевую, овощи замороженные, груши, апельсины, майонез, кетчуп, соль, сухие супы в пакетиках, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта. В пределах 3% подорожали многие кондитерские изделия (зефир, пастила, карамель, баранки, пряники, кексы, рулеты, печенье).

В то же время произошло снижение цен на огурцы свежие (на 7%), яйца (3), лимоны (на 2%).

В группе непродовольственных товаров заметно поднялись цены на печатные издания (на 4%), ювелирные изделия, коляски для новорожденных, шкафы навесные кухонные (на 3%). На 1-2% выросли цены на шерстяные ткани, кровати для новорожденных, табачные изделия, кастрюли из эмалированной и нержавеющей стали, бумажно-беловые товары, зубные щетки и пасту. Такое же повышение цен зафиксировано на легковые автомобили, стиральные машины, пылесосы, электроутюги и некоторые стройматериалы (доску обрезную, рубероид, линолеум, плитку керамическую, краски).

Практически без изменений остались цены на одежду и белье, меха и меховые изделия, обувь, игрушки, велосипеды и мотоциклы, телерадиотовары, моторное топливо, спички, моющие, чистящие средства, ковры, стеклянную посуду.

Из наблюдаемых медицинских товаров повысились цены на валидол (на 6%), таурин (5), йод и бинт (4), лоратадин, верошпирон, галазолин, комбинированные анальге-тики и поливмтамины с микроэлементами (на 2%). В то же время снизились цены на аспирин (на 3%), поливитамины без минералов (2) и настойку пустырника (на 1%).

Сводный индекс потребительских цен и тарифов в сфере платных услуг в январе со-ставил 101,69%.

В январе значительно выросла стоимость услуг проводного вещания (на 30%), авиабилетов (13,7%), проезда в трамвае (на 9,5%, за счет Ангарска) и в пригородных поездах (4,4%), междугородной телефонной связи, санаторно-оздоровительных услуг (на 5,4%). Зафиксировано повышение тарифов на отдельные жилищные услуги: проживание в гостинице (на 9%), содержание, ремонт жилья в государственном и муниципальном жилом фонде (8,5%) и для граждан-собственников жилья (5%). Коммунальные услуги в целом (за счет включения в их состав обращения с твердыми коммунальными отходами) подорожали на 2,8%, в то время как рост тарифов на отопление, горячее и холодное водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, услуги по снабжению электроэнергией не превысил 1,7%.

На 2-4% увеличились тарифы на ремонт телевизоров, замену элементов питания в наручных часах, пересылку посылок по России, обучение вождению легкового автомобиля, медицинские, ветеринарные услуги, а также услуги правового характера и в сфере внутреннего туризма.

В то же время подешевели: проезд в поездах дальнего следования (на 7,6%), полисы добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (2,3%), ксерокопирование документов (1,5%), услуги в сфере зарубежного туризма (на 0,8%).