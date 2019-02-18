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Статус «Все сложно»: почему социальное предпринимательство в России прозябает

18 февраля 2019

Понятие социального предпринимательства не является синонимом благотворительности. Решая отдельную социальную проблему, бизнес помогает государству, принимая на себя часть его обязательств, при этом не отказываясь от самоокупаемости и прибыли. Дмитрий Завьялов, заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова, разбирается, как отличить социальное предпринимательство от других видов коммерческой деятельности и что делается для того, чтобы законодательно оформить этот вид бизнеса?

Общественно полезный бизнес

Из-за неоднозначности используемых определений социального предпринимательства бизнесмены не всегда способны к точной самоидентификации. Другими словами, есть предприниматели, которые относят себя к социальным, но таковыми не являются, а есть социальные организации, владельцы которых себя к социальным предпринимателям не относят, так как существует устойчивый стереотип, что такое предприятие обязательно должно быть некоммерческим.

По результатам аналитического исследования, проведенного в 2018 году, предприниматели, принявшие участие в опросе, при определении социального предпринимательства на первое место поставили вариант ответа «Первенство социальной миссии над коммерцией», а на второе — «Устойчивая коммерческая эффективность, самоокупаемость и конкурентоспособность».

Наиболее популярным видом экономической деятельности социальных предпринимателей в России являются различные виды образовательной деятельности. Это подтверждают как социологические опросы, так и результаты проводимого с 2008 года фондом региональных социальных программ «Наше будущее» конкурса «Социальный предприниматель».

У нас и у них

Государство напрямую заинтересовано в поддержке социально ориентированного бизнеса, который в международной практике уже стал эффективным инструментом решения многих социальных проблем. Однако существующие в настоящий момент пробелы в российском законодательстве не позволяют проектам социального предпринимательства развиваться более активно. Положительный опыт ряда стран, таких как Италия (закон о социальных кооперативах), Великобритания (закон о социальных благах), Бельгия (закон о компаниях с социальной миссией), Франция (закон о кооперативных обществах с коллективными интересами) и Южная Корея (закон о развитии социального предпринимательства), доказывает, что для успешного развития социального предпринимательства требуется законодательное регулирование. Оно позволяет облегчить доступ социальных предприятий к государственным контрактам на оказание социальных услуг и способствует интеграции социально уязвимых, или исключенных, групп населения на рынке труда.

Российские социальные предприниматели в настоящее время какого-либо определенного статуса не имеют, а следовательно, не могут быть выделены в отдельную категорию субъектов предпринимательской деятельности со специальными программами государственной поддержки. Отметим, что предприниматели, участвовавшие в исследовании социальных предпринимателей, проведенной группой «ЦИРКОН» в 2018 году, в целом негативно оценивают существующий на сегодняшний день уровень государственной поддержки предпринимательства.

Регулирование социального предпринимательства в России осуществляется на основании законодательных актов, касающихся малого и среднего бизнеса в целом, а конкретные условия для развития социального предпринимательства в российском законодательстве не прописаны. Определение социального предпринимательства отсутствует даже на уровне федеральных законов, именно поэтому принятие единого закона о социальном предпринимательстве, описывающего все варианты создания социальных предприятий в России, а также субъектов их поддержки, включая назначение единого оператора государственной поддержки социальных предприятий, является необходимым условием развития данной сферы.

Правительство, Госдума и все, все, все

Последней законодательной инициативой правительства стал проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части закрепления понятия "социальное предпринимательство")», который был одобрен на заседании кабмина в декабре 2018 года и внесен в Госдуму. Этот законопроект предусматривает финансовую (в форме льгот по налогам), образовательную, консультационную, маркетинговую, имущественную поддержку (в форме договоров государственно-частного партнерства и концессионных договоров) для социальных предприятий, а также введение единого реестра социальных предприятий.

В обсуждаемой редакции законопроекта социальным предпринимательством называется деятельность хозяйствующих субъектов, направленная на достижение общественно полезных целей, способствующих решению социальных проблем граждан. Новый законопроект является несомненным шагом вперед по сравнению с разработанной в 2016 году версией закона, прежде всего, с точки зрения отражения критериев социального предпринимательства, а также введения наряду с понятием социального предпринимательства понятия «социальное предприятие». Согласно законопроекту, социальные предприятия — это предприятия, которые обеспечивают занятость социально уязвимых групп граждан; обеспечивают доступ товаров, работ и услуг, производимых социально уязвимыми группами граждан, к рынку сбыта или производят товары, работы и услуги, ориентированные на социально уязвимые группы граждан. Предполагается, что принятие законопроекта позволит оказывать адресную государственную поддержку социальным предприятиям и более полно реализовывать механизмы государственно-частного партнерства в социальной сфере.

Общественная палата России представила результаты экспертизы законопроекта о придании официального статуса социальному предпринимательству. В частности, было обращено внимание, что разработчики законопроекта опираются при формулировании критериев социального предпринимательства на понятие общественно полезных целей, тогда как действующее законодательство не содержит их универсального определения, относя к ним в зависимости от сфер регулирования социальные, благотворительные, культурные, образовательные, политические, научные, религиозные и иные цели. Не все из перечисленных целей направлены на решение социальных проблем. Кроме того, указывается на то, что термин «хозяйствующие субъекты», включенный в общую конструкцию определения социального предпринимательства, в российском законодательстве понимается по-разному, из-за чего могут возникнуть разночтения в регулировании работы социальных предприятий. В качестве недостатка законопроекта также указано закрепление обобщенных сфер деятельности (образование, здравоохранение, трудоустройство), что позволит слишком широко трактовать деятельность малых предприятий и не будет способствовать обеспечению единообразного подхода при присвоении статуса «социальное предприятие» уполномоченными органами.

Перспективы эволюции

Законодательное оформление понятия социального предпринимательства позволит сформировать постоянно функционирующий механизм совместного решения государством и негосударственными организациями социальных проблем российского общества. Ведущую роль в этой модели играют общество, выдвигающее социальный запрос, государство, а также государственные и негосударственные организации, решающие социальные проблемы и удовлетворяющие социальные потребности.

Несмотря на несовершенство действующей законодательной базы, уже сейчас на уровне регионов существуют пробные проекты по развитию и поддержке социальных предприятий. Примером регионального проекта является Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, ставший пилотной площадкой по реализации плана мероприятий «Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере» Министерства экономического развития Российской Федерации, а также совместного с фондом «Наше будущее» проекта «Социальные инвестиции» по развитию негосударственных социальных инвестиций этом регионе.

Однако тиражирования региональных практик недостаточно для развития отрасли социального предпринимательства и инвестирования по всей территории России. Важным этапом эволюции социального предпринимательства должно быть развитие базового федерального законодательства, регламентирующего данную сферу, а также построение долгосрочной и среднесрочной стратегий государства в отношении социального предпринимательства.


/ СИА /
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