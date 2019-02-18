Статус «Все сложно»: почему социальное предпринимательство в России прозябает

Понятие социального предпринимательства не является синонимом благотворительности. Решая отдельную социальную проблему, бизнес помогает государству, принимая на себя часть его обязательств, при этом не отказываясь от самоокупаемости и прибыли. Дмитрий Завьялов, заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова, разбирается, как отличить социальное предпринимательство от других видов коммерческой деятельности и что делается для того, чтобы законодательно оформить этот вид бизнеса?

Общественно полезный бизнес

Из-за неоднозначности используемых определений социального предпринимательства бизнесмены не всегда способны к точной самоидентификации. Другими словами, есть предприниматели, которые относят себя к социальным, но таковыми не являются, а есть социальные организации, владельцы которых себя к социальным предпринимателям не относят, так как существует устойчивый стереотип, что такое предприятие обязательно должно быть некоммерческим.

По результатам аналитического исследования, проведенного в 2018 году, предприниматели, принявшие участие в опросе, при определении социального предпринимательства на первое место поставили вариант ответа «Первенство социальной миссии над коммерцией», а на второе — «Устойчивая коммерческая эффективность, самоокупаемость и конкурентоспособность».

Наиболее популярным видом экономической деятельности социальных предпринимателей в России являются различные виды образовательной деятельности. Это подтверждают как социологические опросы, так и результаты проводимого с 2008 года фондом региональных социальных программ «Наше будущее» конкурса «Социальный предприниматель».

У нас и у них

Государство напрямую заинтересовано в поддержке социально ориентированного бизнеса, который в международной практике уже стал эффективным инструментом решения многих социальных проблем. Однако существующие в настоящий момент пробелы в российском законодательстве не позволяют проектам социального предпринимательства развиваться более активно. Положительный опыт ряда стран, таких как Италия (закон о социальных кооперативах), Великобритания (закон о социальных благах), Бельгия (закон о компаниях с социальной миссией), Франция (закон о кооперативных обществах с коллективными интересами) и Южная Корея (закон о развитии социального предпринимательства), доказывает, что для успешного развития социального предпринимательства требуется законодательное регулирование. Оно позволяет облегчить доступ социальных предприятий к государственным контрактам на оказание социальных услуг и способствует интеграции социально уязвимых, или исключенных, групп населения на рынке труда.

Российские социальные предприниматели в настоящее время какого-либо определенного статуса не имеют, а следовательно, не могут быть выделены в отдельную категорию субъектов предпринимательской деятельности со специальными программами государственной поддержки. Отметим, что предприниматели, участвовавшие в исследовании социальных предпринимателей, проведенной группой «ЦИРКОН» в 2018 году, в целом негативно оценивают существующий на сегодняшний день уровень государственной поддержки предпринимательства.

Регулирование социального предпринимательства в России осуществляется на основании законодательных актов, касающихся малого и среднего бизнеса в целом, а конкретные условия для развития социального предпринимательства в российском законодательстве не прописаны. Определение социального предпринимательства отсутствует даже на уровне федеральных законов, именно поэтому принятие единого закона о социальном предпринимательстве, описывающего все варианты создания социальных предприятий в России, а также субъектов их поддержки, включая назначение единого оператора государственной поддержки социальных предприятий, является необходимым условием развития данной сферы.

Правительство, Госдума и все, все, все

Последней законодательной инициативой правительства стал проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части закрепления понятия "социальное предпринимательство")», который был одобрен на заседании кабмина в декабре 2018 года и внесен в Госдуму. Этот законопроект предусматривает финансовую (в форме льгот по налогам), образовательную, консультационную, маркетинговую, имущественную поддержку (в форме договоров государственно-частного партнерства и концессионных договоров) для социальных предприятий, а также введение единого реестра социальных предприятий.

В обсуждаемой редакции законопроекта социальным предпринимательством называется деятельность хозяйствующих субъектов, направленная на достижение общественно полезных целей, способствующих решению социальных проблем граждан. Новый законопроект является несомненным шагом вперед по сравнению с разработанной в 2016 году версией закона, прежде всего, с точки зрения отражения критериев социального предпринимательства, а также введения наряду с понятием социального предпринимательства понятия «социальное предприятие». Согласно законопроекту, социальные предприятия — это предприятия, которые обеспечивают занятость социально уязвимых групп граждан; обеспечивают доступ товаров, работ и услуг, производимых социально уязвимыми группами граждан, к рынку сбыта или производят товары, работы и услуги, ориентированные на социально уязвимые группы граждан. Предполагается, что принятие законопроекта позволит оказывать адресную государственную поддержку социальным предприятиям и более полно реализовывать механизмы государственно-частного партнерства в социальной сфере.

Общественная палата России представила результаты экспертизы законопроекта о придании официального статуса социальному предпринимательству. В частности, было обращено внимание, что разработчики законопроекта опираются при формулировании критериев социального предпринимательства на понятие общественно полезных целей, тогда как действующее законодательство не содержит их универсального определения, относя к ним в зависимости от сфер регулирования социальные, благотворительные, культурные, образовательные, политические, научные, религиозные и иные цели. Не все из перечисленных целей направлены на решение социальных проблем. Кроме того, указывается на то, что термин «хозяйствующие субъекты», включенный в общую конструкцию определения социального предпринимательства, в российском законодательстве понимается по-разному, из-за чего могут возникнуть разночтения в регулировании работы социальных предприятий. В качестве недостатка законопроекта также указано закрепление обобщенных сфер деятельности (образование, здравоохранение, трудоустройство), что позволит слишком широко трактовать деятельность малых предприятий и не будет способствовать обеспечению единообразного подхода при присвоении статуса «социальное предприятие» уполномоченными органами.

Перспективы эволюции

Законодательное оформление понятия социального предпринимательства позволит сформировать постоянно функционирующий механизм совместного решения государством и негосударственными организациями социальных проблем российского общества. Ведущую роль в этой модели играют общество, выдвигающее социальный запрос, государство, а также государственные и негосударственные организации, решающие социальные проблемы и удовлетворяющие социальные потребности.

Несмотря на несовершенство действующей законодательной базы, уже сейчас на уровне регионов существуют пробные проекты по развитию и поддержке социальных предприятий. Примером регионального проекта является Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, ставший пилотной площадкой по реализации плана мероприятий «Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере» Министерства экономического развития Российской Федерации, а также совместного с фондом «Наше будущее» проекта «Социальные инвестиции» по развитию негосударственных социальных инвестиций этом регионе.

Однако тиражирования региональных практик недостаточно для развития отрасли социального предпринимательства и инвестирования по всей территории России. Важным этапом эволюции социального предпринимательства должно быть развитие базового федерального законодательства, регламентирующего данную сферу, а также построение долгосрочной и среднесрочной стратегий государства в отношении социального предпринимательства.