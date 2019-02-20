Выход платный: уместна ли практика введения налога на выезд

Почти каждый год в политическом поле появляется предложение взимать налог с выезжающих из России туристов. Необходимость такого сбора в размере 500 рублей озвучила ассоциация предпринимателей «Аванти». Елена Джанджугазова, профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова разбирается, чем вредна подобная инициатива на основе международного опыта.

С туриста по копеечке

Несмотря на то, что законодателями и общественностью предложение о выездном сборе было встречено прохладно, уже с 2017 года в России турист вынужден платить гостевой сбор за пребывание на курорте. Но в отличие от налога на выезд курортный налог — это широко распространенная практика. В десятках стран мира он взимается с целью сохранения и развития курортной или городской туристской инфраструктуры, и стоит отметить, что опыт зарубежных стран показывает положительный эффект от курортного налога.

Международный опыт

Налог на выезд функционирует в некоторых странах постоянно или временно. Так, например, в Индонезии до 2009 года с коренных граждан при выезде взимали 110 долларов, а иностранные туристы, покидающие Индию, уплачивают 10–15 долларов.

В Израиле при выезде из страны через наземные КПП взимается налог в размере около 28 долларов, а на границе с Иорданией — 48 долларов (от оплаты налога освобождаются лишь дети в возрасте до двух лет).

В Коста-Рике выезжающие за рубеж облагаются сбором в размере 29 долларов. В Перу при вылете международным рейсом следует заплатить 25 долларов. Совет не тратить все деньги дают и туристам, отдыхающим на островах Фиджи. В 2012 году власти этой страны ввели закон, по которому вылетающие из страны туристы обязаны заплатить 85 долларов. Впрочем, учитывая стоимость отдыха на Фиджи, эта сумма не такая уж большая.

Следует отметить, что выездной сбор обычно взимают островные страны, так, власти Японии ввели в 2019 году новый налог в размере 1000 иен (9 долларов) для выезжающих из страны. Тариф привязан к стоимости билетов на самолет или корабль. Новым налогом будут облагаться как граждане Японии, так и иностранцы, исключение составят только транзитные пассажиры, которые находятся в стране не более 24 часов. Японское правительство подсчитало, что 40 млн туристов, ежегодно посещающих страну, принесут хороший доход, а вырученные средства пойдут на модернизацию международных аэропортов и повышение туристской привлекательности Японии.

Изучая условия взимания выездного сбора в разных регионах мира, следует обратить внимание, что им облагают как собственных граждан, так и иностранцев, причем в богатых странах этот налог в основном распространен на иностранцев, а в бедных странах его взимают по большей части с собственных граждан в основном с целью пополнения казны. В качестве примера можно привести недавние инициативы Республики Беларусь, Украины и Молдовы ввести выездной сбор, которые граждане этих стран восприняли негативно и, несмотря на это, желание пополнить пустеющую казну за счет массово выезжающих граждан по-прежнему велико.

Удержание от эмиграции и пополнение казны

Необходимо упомянуть явные негативные последствия от подобных сборов и выездных виз, которые время от времени или постоянно практикуют некоторые страны: это убытки в туристической отрасли, снижение вовлеченности страны в международные интеграционные процессы, к тому же, это подстегивает недовольство гражданами местной властью.

Самым показательным примером является Куба, где каждый выезжающий из страны платит 25 песо (около 20 долларов). Конечно, для иностранного туриста это немного, но для кубинца эта сумма просто огромна, так как равна месячному заработку, поэтому, несмотря на географическую близость к США и к Мексике, жителям кубы очень сложно выехать туда на отдых или на заработки.

В 2001 году выездной сбор для своих граждан был введен в более благополучной, в экономическом плане, Турции. Цель правительства заключалась в пополнении казны от налогов с выезжающих. При выезде из страны они должны были заплатить 50 долларов. Это решение вызвало возмущение и финансовые потери среди всех слоев турецкого общества, включая представителей торговли и туристической индустрии. Правительство было вынуждено снизить налог и впоследствии совсем его отменить по нескольким причинам: во-первых, бюджет не смог получить ожидаемую сумму, так как из-за такого ограничения многие из тех, кто раньше выезжал за рубеж отказались от поездок, а во-вторых было сильное давление со стороны общественности и бизнес-ассоциаций.

Таким образом, можно сделать вывод, что налог на выезд, распространяющийся на местных жителей, не приносит финансового эффекта, тормозит развитие туристического рынка и создает негативные долгосрочные проблемы для экономики в целом, а взамен дает лишь небольшое поступление в бюджет в краткосрочном периоде.