Государство удвоит рынок ипотеки

Правительство планирует увеличить объемы ипотеки. Госпрограмма предусматривает снижение ставки до 7,9%, и рост числа кредитов до 2,2 млн в год. Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс», считает это труднодостижимо:

– На мой взгляд, этих показателей сложно достичь. Средняя стоимость жилья (кроме столиц) – в районе 40 тыс. за кв. м. В России сейчас 41 млн домохозяйств в городах. Спрос, вероятно, будет расти, но темпы роста рынка составят 5-6% в год. Тем не менее, свое лидерство упрочат банки, уже доминирующие на рынке, в частности, Сбербанк, для которого доходы от ипотеки станут одним из драйверов роста операционных доходов в 2019 году.