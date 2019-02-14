Россияне «не допивают» кофе на 1 трлн рублей

По данным международной консалтинговой компании Knight Frank, в настоящее время на российском рынке проходит третья волна открытий кофеен. В отличие от первых двух, с 2013 года активно развиваются небольшие авторские сети кофеен и кофе-баров на фоне изменений покупательского поведения. Тем не менее, рынок кофеен далек от насыщения.

Россия отстает от цивилизованного мира

В России потребление кофе в расчете на человека значительно уступает европейским странам и США – всего 21 литр кофе в год в среднем выпивает россиян, при этом в Москве этот показатель в два раза выше – 41 литр. Для сравнения финн в среднем потребляет 200 литров кофе в год.

По данным аналитиков Knight Frank, в столице около половины экономически активного населения регулярно покупает кофе. 25% совершают покупку ежедневно, половина – 1-2 раза в неделю, остальные – примерно раз в месяц. Таким образом, потенциал рынка Москвы составляет более 120 млрд рублей, что в 4 раза превосходит текущее значение.

Страна кофе, л/год Финляндия 200 Швеция 200 Германия 180 Норвегия 150 США 100 Россия 21 Москва 41

Knight Frank Research, 2018

В последние 5 лет активно развиваются небольшие авторские сети кофеен и кофе-баров. На данный момент в Москве более 1 000 заведений, относящихся к формату кофейни или кофе-бара, и более половины из них работают в формате coffee-to-go, суммарно составляя около 5% от московского рынка общественного питания.

Согласно данным аналитиков Knight Frank, ежегодный прирост по количеству кофеен всех типов в России составляет в среднем 3%, кофеен типа «кофе на вынос» – 7%.И в ближайшем будущем темпы прироста могут увеличиться – этому способствует развитие культуры потребления кофейных напитков (рост спроса) и доступный вход на рынок (для открытия кофейни не сетевого оператора формата «на вынос» достаточно 500 тыс. рублей).

Третья волна

По данные исследования компании Business Planer, посещаемость традиционных кафе (кофейня с едой) в России снизилась на 11%, тогда как трафик в coffee-to-go – вырос на 23%. По мнению аналитиков Knight Frank, это связано с более динамичным образом жизни, особенно для молодежной группы потребителей, также со снижением покупательских возможностей (чашка кофе «с собой» дешевле аналогичной позиции в кафе).

К первой волне открытия кофеен относятся кафе, запущенные в период с 1998 по 2000-е гг. Самой быстро растущей сетью «первого поколения» стала «Шоколадница», которая за пятилетний период (2008-2013 гг.) увеличилась почти в 5 раза и вдобавок поглотила своего главного конкурента. «Кофе Хауз», в свою очередь, открывшийся в 1999 году, стремительно вырос за 9 лет до 190 точек. Сейчас общее число кофеен «Кофе Хауза» и «Шоколадницы» составляет 612 – это самая многочисленная сеть кофеен в России.

Вторая волна развития сетевых кофеин началась в 2007 году с открытием легендарной сети Starbucks. За 11 лет существования количество кофеен этой волны выросло на с 3 до 300 кофеен. В третью волну вошли такие кофейные заведения, как Даблби, доросшая с 4 до 90 точек с 2012 года, и самая крупная сеть «кофе с собой» в России Coffeelike – достигла 400 точек с 2013 года.

Третью волну развития кофейных заведений отличает авторский подход к приготовлению напитков: сырье закупается самостоятельно, баристы тщательно составляют разнообразные миксы, совершенствуется технология обжарки, используются кофемашины последних моделей и т.д. Вместе с этим аналитики Knight Frank отмечают изменения и в поведении потребителя – если до 2013 года кофе почти всегда сопутствовал позициям из меню, то сейчас это самостоятельный или единственный продукт заказа. На покупательское поведение россиян повлияло стремительное развитие культуры кофейного напитка, рационализированное отношение к расходам на питание вне дома и увеличение предложений на рынке.

По словам Виктории Камлюк, директора направления стрит-ритейла Knight Frank, в Москве наиболее высоким спросом у кофеен пользуются центральные и пешеходные улицы города, бизнес-центры и торгово-развлекательные центры. Карта кофеен расширяется и благодаря программе «Моя улица», а также улучшающейся системе городского транспорта. Спрос на кофейни обоих видов растет и в строящихся ТПУ, густонаселенных спальных районах и рядом ж/д вокзалами. В перспективе 5 лет мы ожидаем прирост количества кофеен в столице минимум в 3 раза.

Открытия кофеен в России

Россия год открытия в РФ 1 волна Кофе Хаус 1999 Шоколадница 2000 Идеальная чашка 1998 Traveller's coffee 2000 2 волна Starbucks 2007 Costacoffee 2008 Кофеин 2008 Coffeeshop 2008 3 волна Дабл Би 2012 Coffeelike 2013 Бодрый день 2013 Правда кофе 2013 Red cup 2014

Развитие кофеен в России. Количество торговых точек на конец года