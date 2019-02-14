Иркутск попал в ТОП-10 рейтинга СФО с самыми дешевыми многокомнатными квартирами

Многокомнатные квартиры априори воспринимаются как дорогие объекты недвижимости, спрос на которые находится на относительно низком уровне из-за высокой стоимости. При этом у покупателей, не обладающих большими бюджетами, но имеющих потребность в просторном жилье, есть возможность найти доступные квартиры с четырьмя и более комнатами. Эксперты ЦИАН изучили предложение на вторичном рынке региональных центров Сибирского федерального округа и составили рейтинг субъектов по минимальной стоимости многокомнатных квартир.

1 место. Омск

1,3 млн рублей / 4 комнаты / 60 кв. м

Крутогорская улица

https://omsk.cian.ru/sale/flat/195741469/

Самая доступная многокомнатная квартира в административных центрах регионов Сибирского федерального округа расположена в Омске. За 1,3 млн рублей здесь можно приобрести жилье площадью 60 кв. м в поселке Крутая Горка, на берегу реки Иртыша. Столь низкая стоимость четырехкомнатной квартиры обусловлена расположением на значительном удалении от центра города, однако административно поселок относится к Омску и покупатель сможет оформить городскую прописку.

2 место. Кемерово

1,65 млн рублей / 4 комнаты / 61 кв. м

Инициативная улица

https://kemerovo.cian.ru/sale/flat/197661103/

В Кемерово минимальная стоимость четырехкомнатного жилого пространства составляет 1,65 млн рублей. В квартире площадью 61 «квадрат» есть три изолированные комнаты и одна смежная. Также покупателю достанется балкон. Лот в приличном состоянии.

3 место. Барнаул

1,8 млн рублей / 4 комнаты / 60,4 кв. м

Парковая улица

https://barnaul.cian.ru/sale/flat/191397197/

Третье место в Сибирском федеральном округе занимает Барнаул с показателем 1,8 млн рублей. Четырехкомнатная квартира площадью 60,4 кв. м расположена в Центральном районе на улице Парковая в окружении соснового леса. Планировка стандартная для данного формата малогабаритных многокомнатных квартир – 3 изолированные и 1 смежная комнаты.

4 место. Новосибирск

2 млн рублей / 4 комнаты / 62 кв. м

Улица Твардовского

https://novosibirsk.cian.ru/sale/flat/197820212/

Ровно 2 миллиона рублей – это минимальный ценник многокомнатной квартиры в Новосибирске. Лот площадью 62 кв. м находится в панельной пятиэтажке в Первомайском районе довольно далеко от центра города, однако продавец обещает наличие всей необходимой инфраструктуры в шаговом доступе.

5 место. Томск

2,1 млн рублей / 4 комнаты / 75,5 кв. м

Переулок Кононова

https://tomsk.cian.ru/sale/flat/200501601/

Пятое место у самой просторной квартиры в данном рейтинге. За 2,1 млн рублей в Томске можно купить четырехкомнатную квартиру площадью 75,5 кв. м. При этом она расположена в историческом центре города в двухэтажном деревянном доме. Помимо самого жилья, покупателю достается гараж и погреб.

6 место. Абакан

2,2 млн рублей / 4 комнаты / 60,2 кв. м

Улица Дзержинского

https://abakan.cian.ru/sale/flat/199683830/

Еще на 100 тыс. рублей дороже (2,2 млн рублей) оценена самая доступная многокомнатная квартира в Абакане. Лот площадью 60,2 кв. м расположен на последнем этаже панельной пятиэтажки, причем находится дом в относительной близости от центра города – расстояние до Парка Победы составляет порядка полутора километров.

7 место. Красноярск

2,2 млн рублей / 4 комнаты / 60 кв. м

Улица Шевченко

https://krasnoyarsk.cian.ru/sale/flat/193069963/

За те же 2,2 млн рублей можно приобрести самую доступную четырехкомнатную квартиру в Красноярске. Однако ее площадь будет чуть меньше (60 кв. м), а стоимость одного «квадрата» - немного выше, за счет чего лот получил только 7 метро. Стоит также отметить, что данный объект потребует дополнительных вложений от покупателя – от прошлого ремонта уже почти ничего не осталось.

8 место. Горно-Алтайск

2,65 млн рублей / 4 комнаты / 58,4 кв. м

Коммунистический проспект

https://gorno-altaysk.cian.ru/sale/flat/198521702/

В Горно-Алтайске в минимальном бюджете предлагается самая компактная четырехкомнатная квартира в данном рейтинге – лот площадью 58,4 кв. м. Объект расположен в кирпичном доме, в нем есть застекленный балкон, относительно свежий ремонт. Оценена квартира в 2,65 млн рублей.

9 место. Иркутск

2,7 млн рублей / 4 комнаты / 62,1 кв. м

Улица Баумана

https://irkutsk.cian.ru/sale/flat/194369843/

И последнее место рейтинга административных центров регионов СФО по минимальной стоимости многокомнатных квартир занимает Иркутск. Наиболее доступный четырехкомнатный лот обойдется в 2,7 млн рублей. Квартира находится в микрорайоне Ново-Ленино, ее состояние можно обозначить как удовлетворительное, но местами явно требуется ремонт.