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«Сосуля-миллионник»

13 февраля 2019

Аналитики проекта Институт риска «АльфаСтрахование» составили топ-5 самых дорогих сосулек, снежных глыб, наледей, упавших на автомобили клиентов и нанесших ущерб зимой 2018-2019 гг. Самая дорогая сосулька упала в Санкт-Петербурге на Mercedes E300, ремонт которого после столкновения с ней будет стоить 1 млн руб.

Это пока самый дорогой убыток для «АльфаСтрахование» в этом сезоне сосулек и наледей. У Mercedes E300 повреждены капот, багажник, крыша, салон, стекла и бампер. Там же, в Санкт-Петербурге, сосульки и снег повредили Audi A6 на 350 тыс. руб. Пострадали крыша, багажник, стекло, салон и молдинги. Замыкает тройку брянский Volkswagen Touareg с повреждениями на сумму 210,55 тыс. руб.

Убытки от падения сосулек и снежных глыб на автомобили в 2018-2019 гг. 

Марка автомобиля

Размер убытка, руб.

Mercedes E300 

1 млн

Audi A6

350 тыс.

Volkswagen Touareg

210,55 тыс.

Kia Rio

150 тыс.

Hyudai Santa Fe

70 тыс.
 

/ СИА /
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