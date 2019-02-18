Новости Если выхода нет? Банкротство физических лиц: крах или новая жизнь Когда у меня накопилось полтора миллиона долгов, десять закрытых и десять действующих кредитов, я решила продать последнее – квартиру. Я спросила себя: «Аня, что ты оставишь сыну, кроме светлой памяти?» Это было последней каплей. В Иркутской области проживает 16,7 тыс. потенциальных банкротов – граждан с долгами более 500 тысяч рублей и просрочкой платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту. И только 5% из них пошли на процедуру личного банкротства. В чем проблемы? Что останавливает потенциальных банкротов и в какую сумму обходится долгожданная «свобода» – читайте в нашем материале. История 1. «Придут коллекторы, а у тебя и брать нечего» Анна, пенсионерка: – Я начала брать кредиты с 2006 года. У мужа было плохо с работой. Очень плохо. Чтобы прокормить семью, он начал играть в автоматы. Проигрался. Я взяла кредит на 30 тысяч рублей. При этом моя зарплата актрисы в театре на тот момент была семь тысяч. Муж играть не перестал. Три первых кредита я взяла на него. Потом ушел в армию сын. Просил прислать денег. Я слала: снова на кредитные деньги. И снежный ком всё рос и рос. К 2016 году мои долги составили полтора миллиона. Я уже была пенсионеркой, с мужем развелись. Решилась на крайний шаг: продать последнее – квартиру. Поделилась мыслями с другом. Он ответил: «Не продавай квартиру, я дам тебе денег. Но только не на кредиты, а чтобы ты стала банкротом. Посмотри на себя. Придут коллекторы. И что они у тебя возьмут? У тебя же брать нечего. Ни телевизора, ни украшений». Я осталась одна и спросила себя: «Аня, что ты оставишь сыну, кроме светлой памяти?». И начала процедуру. История 2. «В мой гроб забился последний гвоздь» Ксения, мама в декрете: – Всё началось в 2010-м. У меня умер отец и оставил мне «последний подарок живым»: 200 тысяч рублей долгов. Сто тысяч личных долгов по кредитам и еще сто – его бизнес. Мне пришлось перекредитоваться, чтобы покрыть все долги. Взяла 300 тысяч. Было трудно, но платила, тянула. А в 2011 на нервной почве после смерти мужа парализовало мою маму. Потребовались немереные суммы на лечение. Еще через три года, в 2014-м, я родила. Ребенок оказался очень больным, нам сразу поставили несколько диагнозов. В мой гроб забился последний гвоздь. Мой долг к тому времени был уже около 500 тысяч. Ежедневные процедуры, лекарства, врачи. К 2016-му у меня накопилось почти 800 тысяч долгов. Это жизнь в постоянном страхе за себя, за ребенка, за всю семью. Я пошла на банкротство. История 3. «Банкротство было единственной надеждой и спасением» Виктор, военный пенсионер: – Я всегда жил в достатке. Военный летчик, 25 лет стажа. Жена – простая учительница математики в школе. Наш семейный бюджет был не меньше 150 тысяч рублей в месяц. Мы брали кредиты на какие-то рядовые потребности, но всегда всё платили в срок, сильно не напрягались. Так было до 2014 года. У моего отца диагностировали рак в четвертой стадии. Отец жил на Украине. На его лечение мне пришлось взять кредиты в трех банках – почти два миллиона рублей. Я регулярно слал ему деньги, стало трудно, но мы справлялись со всем. Всё закончилось в 2016. На нервной почве у меня открылась язва желудка. Сделали операцию и, как следствие, запретили летать. Списали. Я стал работать в такси. Но разве сравниться зарплата таксиста с зарплатой пилота? Отец умер в 2017. Жене сократили зарплату. Мы продали всё, кроме машины. И должны были платить ежемесячно 78 тысяч рублей за кредиты. Общая сумма долга – миллион и 334 тысячи рублей. Жизнь превратилась в ад. Банкротство было единственной надеждой и спасением. Портал SIA.RU обсудил вопрос банкротства с практикующими юристами. Эксперты назвали три причины, по которым пока на оформление процесса идут немногие россияне: долго, дорого, недостаточно известно. Почему тормозится процесс оформления банкротства? Чтобы начать оформление процедуры в судебном порядке, потенциальному банкроту необходимо иметь задолженность по выплате кредитов как минимум 90 дней. Также необходимо собрать ряд справок, подтверждающих трудное финансовое положение потенциального банкрота и его полную невозможность выплачивать долги по кредитам. На сроки процедуры банкротства физических лиц влияет множество факторов. Процедура длительная как в суде, так и в досудебном этапе. В среднем, она длится 9-12 месяцев. У Анны процесс занял почти 14 месяцев (была долгая подготовка по причине отсутствия долга и срока в три месяца), у Ксении – девять месяцев, у Виктора – десять месяцев. Ксения: – Самое трудное – досудебный этап. В это время твой юрист и ты сам еще собираете все справки, чтобы открыть операцию. Дело еще не возбуждено. В моём случае досудебный этап длился три месяца. Коллекторы в этот период буквально разрывают тебя на части. Звонят ежедневно, но тебе пока нечего им ответить. Ладно, когда звонят тебе. Но они звонят на работу, всем друзьям, родственникам. Моей 90-летней бабушке угрожали тем, что меня лишат родительских прав, отберут детей. Она всему верила. Когда операция открыта, всё мгновенно становится простым. Ты просто говоришь номер дела – и вопросов больше нет. Все тихо. Ждёшь суда. Анна: – Да, сначала было страшно. А потом даже стало интересно. Это такой квест: пока нет дела, ты сидишь в темнице и прячешься ото всех. Игорь Льгов, арбитражный управляющий: – Процедура проходит быстрее, если должник безработный, пенсионер, инвалид, имеет несовершеннолетних детей, маленькую официальную зарплату (прожиточный минимум трудоспособного населения – 11 327 рублей). Иначе кредиторы предложат план реструктуризации долгов). Также ускорят процесс серьезные проблемы со здоровьем и, как следствие, невозможность человека устроиться на работу, отсутствие брака (не нужно реализовывать долю в совместно нажитом имуществе) и имущества в собственности (не нужно реализовывать имущество с торгов). Процедура затягивается, если за три года до банкротства у должника были сделки по отчуждению (продаже или дарению) имущества. Эти сделки могут быть обжалованы. Достоинства и недостатки процедуры личного банкротства



Игорь Льгов:



– К плюсам завершенной процедуры финансового банкротства можно отнести открытый выезд за границу, возможность регистрировать на себя имущество и пользоваться свободно дебетовыми счетами и картами, сохранение у должника единственного жилья (без ипотеки). Словом, жизнь у человека начинается с чистого листа.



К минусам я отношу невозможность должника брать кредиты без указания факта его банкротства, три года после суда банкрот не сможет занимать должности в органах управления юридического лица или каким-то другим образом участвовать в управлении этим лицом. Также нельзя обанкротиться вновь в течение пяти лет, а сделки, оформленные в течение трех лет до процедуры, будут обжаловаться. Если человек в браке, совместное нажитое имущество супругов будет реализовано с торгов: например, машину и гараж, купленные в браке, у человека ликвидируют в счет долгов. И, само собой, после признания человека банкротом, у него навсегда будет плохая кредитная история. – К плюсам завершенной процедуры финансового банкротства можно отнести открытый выезд за границу, возможность регистрировать на себя имущество и пользоваться свободно дебетовыми счетами и картами, сохранение у должника единственного жилья (без ипотеки). Словом, жизнь у человека начинается с чистого листа.К минусам я отношу невозможность должника брать кредиты без указания факта его банкротства, три года после суда банкрот не сможет занимать должности в органах управления юридического лица или каким-то другим образом участвовать в управлении этим лицом. Также нельзя обанкротиться вновь в течение пяти лет, а сделки, оформленные в течение трех лет до процедуры, будут обжаловаться. Если человек в браке, совместное нажитое имущество супругов будет реализовано с торгов: например, машину и гараж, купленные в браке, у человека ликвидируют в счет долгов. И, само собой, после признания человека банкротом, у него навсегда будет плохая кредитная история. Почему в России люди боятся идти на оформление процедуры В Иркутске из 16,7 тыс. потенциальных банкротов только 5% пошли на процедуру личного банкротства. В России за три года было признано банкротами не более 100 тысяч человек, это всего 7% от всех потенциальных банкротов. Однако если сравнивать цифры с заграничной статистикой, нетрудно понять, что цифра ничтожна мала. Если объединить всех должников по России, получится город с населением 700 тысяч человек. Представьте город, равный Иркутску, где живут одни должники. Анна: – Я была одной из первых, кто в Иркутске обратился к юристу по вопросу оформления банкротства. – Я тогда не знала об этом вообще ничего, даже не слышала. О банкротстве рассказал знакомый, у которого я пыталась занять денег на очередной кредит. Анастасия Кровушкина, адвокат Иркутской областной коллегии адвокатов: – Процедура банкротства требует обязательно профессионального сопровождения. Осуществить ее самостоятельно, не обратившись к специалистам, сложно. Кроме того, отсутствие квалифицированного юридического сопровождения может привести к негативным последствиям для должника (затягивание процедуры, реализация имущества должника по невыгодным ценам). А любой юрист – это финансовые затраты, возможность получить правовое сопровождение бесплатно в настоящий момент у граждан отсутствует. В этой связи источником получения информации служит «интернет», что приводит порой к неверному пониманию особенностей процедуры банкротства и отказу от нее. Одним из вариантов, который гражданин может рассматривать в качестве способа решения финансовых трудностей – обращение в фирмы, предлагающие избавить от долгов, прекратить звонки от коллекторов, банков. Приведу пример. На консультацию обратилась женщина (возраст 56 лет, задолженность по трем кредитам в общей сложности составляла около миллиона рублей), которая обратилась в фирму, пообещавшую ей решить ее финансовые проблемы. Женщина согласилась платить ежемесячно шесть тысяч рублей, при этом сотрудники фирмы пообещали, что решат вопрос с коллекторами. Звонки от коллекторов действительно прекратились, однако по истечению времени стало понятно, что задолженность перед банком за этот период только увеличилась. Игорь Льгов: – Процедура банкротства физического лица – новая процедура. По сравнению с банкротством юридических лиц. Если банкротство юридических лиц возможно с 2002 года, то банкротство физических лиц только с 2015 года. На сегодняшний момент банкротится больше граждан, чем юридических лиц. Закон о банкротстве практически не используется лицами, у кого долг меньше миллиона и не используется совсем, если долг меньше 500 тысяч рублей. От массового банкротства людей удерживают долгие сроки: 9-12 месяцев, стоимость (подробности – в следующем разделе), недостаточная информированность граждан. Часто сотрудники банка мне говорят, что физических лиц не банкротят. А что говорить о простом обывателе? Очень важен и тот факт, что ипотечникам банкротиться нельзя. Многие сейчас не платят кредиты, но платят ипотеку. Если такой должник начнет процедуру банкротства, он потеряет свое единственное жилье. Что важно знать?



Анастасия Кровушкина:



1. В сложную финансовую ситуации изначально лучше не попадать. Основной совет – при заключении договоров займа (особенно в фирмах в роде «займи деньги за пять минут без документов») необходимо внимательно изучать условия договора.



2. Существуют различные способы для решения финансовых проблем. Как правило, финансовые организации готовы рассматривать различные варианты для погашения задолженности, в том числе уменьшение суммы задолженности, если гражданин готов предпринимать усилия для ее погашения.



3. Обращение в процедуре банкротства – один из возможных вариантов в случаях, когда человек не справляется со своими финансовыми сложностями самостоятельно. Квалифицированная юридическая консультация поможет разобраться в ситуации и найти наиболее приемлемое решение. Сколько нужно заплатить, чтобы больше не платить? Стоимость оформления процедуры банкротства – от 120 тысяч рублей и выше. Из них 60 тысяч – расходы, столько же – услуги юристов по сопровождению банкротства. С первого взгляда такие суммы кажутся потенциальным банкротам непосильными. Один из граждан, рассматривающий возможность обращения с заявлением о признании банкротом: «Мне для того, что бы признать себя банкротом, нужно взять еще один кредит!». У банкротов – героев нашего материала получились следующие суммы. Анна и Виктор заплатили за банкротство по 165 тысяч рублей, Ксения – 150 тысяч рублей. Анна: – Тебя обо всех затратах предупреждают заранее. Я платила в месяц по десять тысяч рублей, и этот платеж был разбит на два раза. Помогали родственники, друзья. Весь этот период я жила только на прожиточный минимум. Да, трудно, но возможно. Зато теперь я могу прожить на 300 рублей в день. Когда прошел суд и я получила первую пенсию, не знала, что делать с этими деньгами. Я теперь не банкрот, я теперь счастливейший человек. Я больше не живу в постоянном страхе, который просто не даёт дышать. Виктор: – Арбитражный управляющий расписывает все расходы, вплоть до копейки, – присоединяется Виктор. – И он сам передает тебе прожиточный минимум, остальное уходит в банки. Но ведь это временно. И денег у тебя все равно не меньше, чем если бы ты бесконечно платил кредиты. И постоянно оставался должным. Цена на банкротство однозначно не выше цены жизни с оголёнными нервами. Пока не подал на банкротство, я просто копал могилу себе и всем членам своей семьи. Анастасия Кровушкина: – По закону для подачи заявления о признании банкротом необходимо оплатить государственную пошлину в размере 300 рублей (до этого была шесть тысяч рублей). Инвалиды I и II групп освобождены от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым арбитражными судами. Также будет необходимо внести денежные средства в размере 25 тысяч рублей на депозит арбитражного суда на выплату вознаграждения финансовому управляющему. Однако, по факту расходы составят гораздо больше: дополнительные расходы на финансового управляющего, оплата услуг юриста, публикация ряда сведений в печатных изданиях и на интернет-площадках. Итак, финансовое банкротство – не панацея. Процедура преследует единственную цель – социально-реабилитационную. По решению суда с человека списываются непосильные долговые обязательства, при этом на него накладывается ряд ограничений. Юристы в своей практике крайне редко сталкиваются со случаями, когда граждане ведут себя недобросовестно и категорически отказываются исполнять взятые на себя финансовые обязательства. Как правило, речь идет о ситуациях, когда мы изначально заключаем кредитный договор или договор займа на крайне невыгодных условиях. В итоге, для погашения одного кредита гражданин берет второй, для погашения второго – третий. Так образуется замкнутый круг. Отчаявшись выбраться из «долговой» ямы, человек вообще перестает выплачивать задолженность. Важно понимать, что признание гражданина финансовым банкротом – крайняя мера. Банки сделают все возможное для реструктуризации задолженности: созданию приемлемых для гражданина условий погашения обязательств, которые позволят рассчитаться по долгам. Именно поэтому гражданину очень желательно обращаться за помощью к арбитражному управляющему, а не решать проблему самостоятельно. Грамотный юрист перед подачей документов в суд изучит все детали вашей истории и выявит возможные риски при возможном оформлении процедуры банкротства. Помните, что есть ряд долгов, которые не списываются при банкротстве физических лиц. Они прописаны в статье 213.28. ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Чтобы проверить себя на потенциальное банкротство, воспользуйтесь простой формулой. Если из семейного бюджета на кредиты вы тратите 50% и более, вы банкрот. После признания наших героев банкротами долги с них были списаны полностью. Все имена финансовых банкротов – героев публикации изменены. eg

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