Альфа-Банк привлек более триллиона рублей населения

Альфа-Банк показал рекордный рост доли рынка средств физических лиц за 2018 год и вышел на третье место среди российских банков. За 12 месяцев 2018 года банк нарастил портфель привлеченных средств на 32% до 1.07 трлн рублей и занял 10% рынка, что на 1,3 п.п. выше, чем за 2017 год.





Высоким спросом у клиентов Альфа-Банк пользуются накопительные счета и депозиты, как в рублях, так и в иностранной валюте. При этом существенную долю занимают средства до востребования, что объясняется высоким уровнем сервиса, качественной поддержкой, широким спектром услуг и операций, которые клиенты могут совершать дистанционно через интернет-банк или мобильное приложение. Все это позволяет Альфа-Банку конкурировать с основными участниками рынка за привлечение и удержание клиентов посредством качества своих услуг, а не только ценовых предложений.



Значительную динамику показал и портфель инвестиционных продуктов. Рост по отношению с прошлым годом составил 23% За год спрос к инвестиционным продуктам со стороны премиальных клиентов вырос почти в два раза. количество клиентов - держателей инвестиционных продуктов выросло более чем на 30%. Общий объем портфеля инвестпродуктов превысил 144 млрд рублей.

«2018 год для Альфа-Банка стал рекордным по привлечению средств розничных клиентов. В прошлом году банк предложил привлекательные условия: выгодные и удобные накопительные продукты, которые получили большой отклик со стороны наших клиентов. Мы также видим значимый рост количества открытых накопительных продуктов через мобильный и интернет банк. Банк и дальше планирует сохранять высокие темпы привлечения средств физических лиц», - комментирует Руководитель Блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Майкл Тач.

Подробнее о накопительных продуктах можно узнать на сайте банка https://alfabank.ru/make-money/savings-account/ .

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 45,1 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 29,5 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,1 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2018 года составила 658 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более 507 тыс. корпоративных клиентов и 15,8 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 774 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк - официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople