Антироссийские санкции могут усилить давление на рубль

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Во вторник, 12 февраля, индекс Мосбиржи прибавил около 1% в ходе торговой сессии. Бенчмарк РТС закрылся с ростом 1%. Рост российских акций может продолжиться в случае, если санкционные угрозы не будут реализованы в полной мере.



Внешний фон позитивный. Азиатские площадки закрылись с ростом. Американские фондовые индексы прибавляют около 1% на фоне предварительного соглашения между республиканцами и демократами, которое снимает риски нового шатдауна. Также позитива добавляет усиление надежды на прогресс в торговых переговорах США и Китая. Любые договорённости по текущим вопросам будут поддерживать оптимизм на рынках, несмотря на то, что до 1 марта, возможно, не будет заключено новое соглашение. В таком случае, полагаю, текущие тарифы могут быть сохранены до очередной встречи Д.Трампа и Си Цзиньпина.



Цены на нефть протестировали в очередной раз отметку в $63 за баррель на фоне сокращения добычи ОПЕК и улучшения общих взглядов по поводу роста спроса на углеводороды в свете переговоров между США и Китаем. Полагаю, выход за рамки интервала $62-$63 за баррель до конца недели маловероятен.



Российский рубль незначительно укрепляется и продолжает консолидацию в диапазоне 65,5-66 руб./$. Поддержку рублю оказывает рост нефтяных цен. В ближайшее время фактором давления на рубль могут стать антироссийские санкции, которые сегодня будет рассматривать Конгресс США.



Евро слабеет из-за слабых экономических показателей еврозоны и также находится под влиянием динамики доллара США, поэтому ослабление евро к рублю оказалось более заметным в последнее время. При благоприятном развитии событий курс пары EUR/RUB может сохранить колебания в коридоре 74,1-75,1 руб./€ в ближайшее время.