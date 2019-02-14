На День святого Валентина россияне едут в Южную Корею, Турцию и Италию

Россияне предпочли для романтического отдыха на День святого Валентина в 2019 г. Южную Корею, Турцию и Италию. Также среди популярных стран Германия и Япония.

«АльфаСтрахование» составила рейтинг самых популярных стран среди россиян, которые отправятся за границу на День всех влюбленных. В Южную Корею поедут 13,7%, в Турцию – 13% путешественников, в Италию – 12,2%, в Германию 12,1%, в Японию 8,8%. Также пользуются спросом поездки на Филиппины (8,5%), в Испанию (7,4%), Швейцарию (7%), США (4,3%) и Армению (3,6%).

«Для отдыха на 14 февраля россияне выбирают европейские страны, страны бывшего СНГ и более экзотические направления. На первом месте оказалась Южная Корея, – говорит Кирилл Тихонов, руководитель управления партнерских онлайн-продаж АО «АльфаСтрахование». – В феврале туристический сезон в основном еще не открыт, поэтому можно приобрести недорогие билеты. Вместе с билетами нужно купить страховой полис, который поможет в случае непредвиденных обстоятельств в любой точке мира».