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На День святого Валентина россияне едут в Южную Корею, Турцию и Италию

14 февраля 2019

Россияне предпочли для романтического отдыха на День святого Валентина в 2019 г. Южную Корею, Турцию и Италию. Также среди популярных стран Германия и Япония.

«АльфаСтрахование» составила рейтинг самых популярных стран среди россиян, которые отправятся за границу на День всех влюбленных. В Южную Корею поедут 13,7%, в Турцию – 13% путешественников, в Италию – 12,2%, в Германию 12,1%, в Японию 8,8%. Также пользуются спросом поездки на Филиппины (8,5%), в Испанию (7,4%), Швейцарию (7%), США (4,3%) и Армению (3,6%).

«Для отдыха на 14 февраля россияне выбирают европейские страны, страны бывшего СНГ и более экзотические направления. На первом месте оказалась Южная Корея, – говорит Кирилл Тихонов, руководитель управления партнерских онлайн-продаж АО «АльфаСтрахование». – В феврале туристический сезон в основном еще не открыт, поэтому можно приобрести недорогие билеты. Вместе с билетами нужно купить страховой полис, который поможет в случае непредвиденных обстоятельств в любой точке мира».

Самые популярные направления у россиян на День святого Валентина
 
 
Территория
Доля приобретенных полисов ВЗР
1
Южная Корея
13,7%
2
Турция
13,0%
3
Италия
12,2%
4
Германия
12,1%
5
Япония
8,8%
6
Филиппины
8,5%
7
Испания
7,4%
8
Швейцария
7,0%
9
США
4,3%
10
Армения
3,6%
11
Грузия
3,4%
12
Украина
2,2%
13
Австрия
1,5%
14
Чехия
1,3%
15
Франция
0,4%
16
Норвегия
0,3%
 

/ СИА /
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