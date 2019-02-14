На День святого Валентина россияне едут в Южную Корею, Турцию и Италию

Россияне предпочли для романтического отдыха на День святого Валентина в 2019 г. Южную Корею, Турцию и Италию. Также среди популярных стран Германия и Япония.
«АльфаСтрахование» составила рейтинг самых популярных стран среди россиян, которые отправятся за границу на День всех влюбленных. В Южную Корею поедут 13,7%, в Турцию – 13% путешественников, в Италию – 12,2%, в Германию 12,1%, в Японию 8,8%. Также пользуются спросом поездки на Филиппины (8,5%), в Испанию (7,4%), Швейцарию (7%), США (4,3%) и Армению (3,6%).
«Для отдыха на 14 февраля россияне выбирают европейские страны, страны бывшего СНГ и более экзотические направления. На первом месте оказалась Южная Корея, – говорит Кирилл Тихонов, руководитель управления партнерских онлайн-продаж АО «АльфаСтрахование». – В феврале туристический сезон в основном еще не открыт, поэтому можно приобрести недорогие билеты. Вместе с билетами нужно купить страховой полис, который поможет в случае непредвиденных обстоятельств в любой точке мира».
|
|
Территория
|
Доля приобретенных полисов ВЗР
|
1
|
Южная Корея
|
13,7%
|
2
|
Турция
|
13,0%
|
3
|
Италия
|
12,2%
|
4
|
Германия
|
12,1%
|
5
|
Япония
|
8,8%
|
6
|
Филиппины
|
8,5%
|
7
|
Испания
|
7,4%
|
8
|
Швейцария
|
7,0%
|
9
|
США
|
4,3%
|
10
|
Армения
|
3,6%
|
11
|
Грузия
|
3,4%
|
12
|
Украина
|
2,2%
|
13
|
Австрия
|
1,5%
|
14
|
Чехия
|
1,3%
|
15
|
Франция
|
0,4%
|
16
|
Норвегия
|
0,3%