Сбербанк в Иркутской области запустил электронную регистрацию бизнеса с дистанционным открытием расчетного счета

Специально для будущих предпринимателей Сбербанк совместно с компаниями-партнерами запустил в Иркутской области технологию электронной регистрации бизнеса с последующим дистанционным открытием расчетного счета в банке.

Сегодня заявление на регистрацию бизнеса можно подать несколькими способами: лично в регистрирующей ИФНС, через портал Госуслуг, через нотариуса либо в электронном виде с применением квалифицированной электронной подписи (КЭП). Почти во всех случаях предпринимателю придется оплатить госпошлину или купить КЭП.

«В случае обращения в офис компании-партнера Сбербанка будущий предприниматель не несет этих затрат. Он имеет возможность в режиме «одного окна» получить бесплатную КЭП и без обращения в ИФНС зарегистрировать ИП или ООО без оплаты госпошлины - а значит сэкономить от 800 или от 4000 рублей соответственно - и дистанционно открыть расчетный счет. При этом предпринимателю будут доступны тарифы по рассчетно-кассовому обслуживанию от бесплатного пакета услуг «Легкий старт» до внушительного пакета «Большие возможности», - комментирует заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка Дмитрий Лясковский.

В Иркутске, Братске, Ангарске, Саянске и других городах Приангарья бухгалтерские и юридические компании присоединились к партнерской программе и совместно со Сбербанком делают запуск бизнеса доступнее. Число компаний-партнеров постоянно расширяется.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.