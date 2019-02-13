Сбербанк внедряет безналичную оплату проезда в транспорте Приангарья

Сбербанк подключил к безналичной системе оплаты более 400 транспортных средств в городах Иркутской области. Сегодня такой способ оплаты проезда доступен в Иркутске, Шелехове, Ангарске. Заплатить за проезд можно бесконтактной картой любого банка, смартфоном с подключенным сервисом Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay.

В столице Приангарья на городских маршрутах работают «безналичные» автобусы, трамваи, троллейбусы. В Ангарске терминалами для приема оплаты картами оборудованы трамваи, в Шелехове – маршрутные такси. Ежемесячно на этих видах транспорта уже более 123 тысяч платежей пассажиры проводят безналичным путем.

«Общественный транспорт традиционно был преимущественно территорией наличного оборота, лишь с недавних пор эта тенденция начала меняться. Мы намерены и дальше наращивать количество городов, в которых будет доступна безналичная система оплаты проезда. В частности, в Приангарье сегодня банк участвует в реализации проектов по внедрению оплаты банковскими картами на городском транспорте Усолья-Сибирского и Вихоревки», - отмечает управляющий Иркутским отделением Сбербанка Наталия Цайтлер.

Напомним, что владельцы бесконтактных банковских карт Сбербанка при присоединении к программе лояльности «Спасибо от Сбербанка» при безналичной оплате проезда имеют возможность получения бонусов Спасибо в объеме 20%.