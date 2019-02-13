Новости

Сбербанк внедряет безналичную оплату проезда в транспорте Приангарья

13 февраля 2019

Сбербанк подключил к безналичной системе оплаты более 400 транспортных средств в городах Иркутской области. Сегодня такой способ оплаты проезда доступен в Иркутске, Шелехове, Ангарске. Заплатить за проезд можно бесконтактной картой любого банка, смартфоном с подключенным сервисом Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay.

В столице Приангарья на городских маршрутах работают «безналичные» автобусы, трамваи, троллейбусы. В Ангарске терминалами для приема оплаты картами оборудованы трамваи, в Шелехове – маршрутные такси. Ежемесячно на этих видах транспорта уже более 123 тысяч платежей пассажиры проводят безналичным путем.   

«Общественный транспорт традиционно был преимущественно территорией наличного оборота, лишь с недавних пор эта тенденция начала меняться. Мы намерены и дальше наращивать количество городов, в которых будет доступна безналичная система оплаты проезда. В частности, в Приангарье сегодня банк участвует в реализации проектов по внедрению оплаты банковскими картами на городском транспорте Усолья-Сибирского и Вихоревки», - отмечает управляющий Иркутским отделением Сбербанка Наталия Цайтлер.

Напомним, что владельцы бесконтактных банковских карт Сбербанка при присоединении к программе лояльности «Спасибо от Сбербанка» при безналичной оплате проезда имеют возможность получения бонусов Спасибо в объеме 20%.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Экспертное мнение
Роман Семенов, Century 21 Недвижимость мира: «Агентство недвижимости – это компания-оркестр»
Как оформить дом в садоводстве по новым правилам. Юлия Сагдеева о 5 важных нововведениях в законодательстве
IPO 2019: кто готов ворваться на мировые фондовые биржи?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании