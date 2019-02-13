Расширение производства ИНК увеличило грузовую базу ВСЖД

Восточно-Сибирская железная дорога увеличила грузовую базу на Байкало-Амурской магистрали за счет перевозок сжиженных углеводородных газов (СУГ) со ст.Лена-Восточная (г. Усть-Кут). Это стало возможным в связи с расширением производства Иркутской нефтяной компании (ИНК). Фото: baikal-info.ru

Перевозки сжиженных углеводородных газов (смеси пропана и бутана технических) со ст. Лена-Восточная ИНК начала во втором полугодии 2018 года (в 2018 году компания погрузила 33,5 тыс. тонн). Уже в 2019 предприятие планирует увеличить объем перевозок СУГ до 180 тыс. тонн. После реализации инвестиционного проекта к 2025 году объем отгрузки всей номенклатуры продукции газопереработки (в том числе СУГ, полиэтилена высокой и низкой плотности, стабильного газового конденсата и др.) железнодорожным транспортом может увеличится до 3 млн тонн.

Напомним, в прошлом году ИНК и ВСЖД подписали соглашение о сотрудничестве. В нем определены объем инвестиций, выполнение обязательств по подаче подвижного состава и вагонов, а также обустройство нового подъездного пути для вывоза заявленных объемов груза. По прогнозам специалистов, строительство полотна должно завершиться во второй половине 2019 года.

По информации пресс-службы ВСЖД, Восточно-Сибирская магистраль готова к такому росту грузовой базы на этом направлении. В частности, за счет реализации инвестиционной программы по модернизации БАМа и Транссиба, которая предусматривает увеличение пропускной способности железнодорожной инфраструктуры. Кроме того, реализация проекта ИНК положительно скажется на социальном развитии Усть-Кутского района. Возросшие объемы перевозок будут способствовать появлению новых рабочих мест, в т.ч. на железной дороге. Уже в 2019 году штат сотрудников ст. Лена-Восточная увеличится на 50%.