Способ начисления платы за вывоз ТКО муниципалитеты Приангарья будут выбирать самостоятельно

Способ начисления платы за услугу по вывозу ТКО после первого квартала 2019 года муниципалитеты будут выбирать самостоятельно. По информации пресс-службы правительства Иркутской области, такое предложение выдвинул губернатора региона. 12 февраля после заседания комиссии при Региональном совете мэры муниципальных образований высказали свое мнение относительно предложенной инициативы. Фото: irkobl.ru

Напомним, что с 1 января 2019 года плату за новую услугу в Приангарье начисляют из расчета «с квадратного метра».

– Месяц реформы прошел, и получилась такая картина. Большинство населения Саянска живет в однокомнатных, двухкомнатных квартирах. Пострадают, в первую очередь, эти люди, если будут брать плату из расчета с количества человек. Да, у нас есть и трехкомнатные, и четырехкомнатные квартиры, где живут по двое, трое человек, но их меньше. Поэтому предложение губернатора Сергея Левченко, чтобы муниципалитеты по окончанию первого квартала 2019 года сами определяли способ начисления платы за ТКО, – справедливо. У нас есть еще полтора месяца, чтобы подойти к этому взвешенно и найти «золотую середину» в этом вопросе, – сказал мэр г. Саянска Олег Боровский.

– В Зиминском районе региональный оператор к работе еще не приступил. Сбор мусора идет пакетами. Но вопрос: начислять плату с площади или с количества прописанных человек, – уже прорабатывается. И, я считаю, что у муниципалитетов должно быть право выбирать. Сейчас анализируем ситуацию, узнаем мнение населения, – выразила мнение мэр Зиминского района Наталья Никитина.

– Мнения людей, действительно, разделились: начислять плату с количества человек или с квадратных метров? Мы проводим мониторинг среди населения, – рассказала мэр Качугского района Татьяна Кириллова.

Еще до старта федеральной реформы планировалось, что первый квартал 2019 года новая система по обращению с твердыми коммунальными отходами будет действовать в тестовом режиме. Чтобы на начальном этапе выявить ее слабые и сильные стороны и внести коррективы, учитывая особенности отдельных поселений.