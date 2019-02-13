Сервисный центр по ремонту оборудования для нефтяных и газовых скважин появился в Восточной Сибири благодаря поддержке ИНК

В Усть-Куте открылся первый в Восточной Сибири сервисный центр по ремонту компонентов установок электроцентробежных насосов для нефтяных и газовых скважин. Инициатором открытия центра выступила Иркутская нефтяная компания, реализовала проект международная компания «Борец». Фото: irkutskoil.ru

Общий объем инвестиций в проект на первом этапе составил около 500 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте ИНК.

Новый сервисный центр «Борец» в Усть-Куте – одиннадцатый в России и первый в Восточной Сибири. Для его размещения было выбрано оптимальное с точки зрения логистики место. Транспортную доступность Усть-Кута обеспечивает круглогодичная работа железной дороги, а автозимники и река Лена позволяют доставлять оборудование даже на самые удаленные нефтегазовые объекты региона. До последнего времени ИНК и другие нефтегазодобывающие компании были вынуждены отправлять оборудование на обслуживание и ремонт в сервисные центры, расположенные в других регионах, что не только влияло на стоимость ремонтных и профилактических работ, но и на сроки их проведения.

«С инициативой об открытии сервисного центра вблизи месторождений компании мы выступили ещё в 2015 году, руководство компании «Борец» нашу идею поддержало, – рассказал главный инженер ООО «ИНК» Андрей Усков. – До этого логистика была сложной и затратной не только по деньгам, но по времени: ближайший центр находился в Нижневартовске. С открытием сервисного центра в Усть-Куте все эти процессы будут проходить быстрее».

Налоги, перечисляемые от деятельности новой компании, будут поступать в бюджеты города и района. Иркутская нефтяная компания является не только инициатором проекта, но и, на первых порах, главным заказчиком. Производственные мощности центра позволят ремонтировать 25 комплектов оборудования ежемесячно. В планах компании «Борец» увеличить это количество до 200 комплектов в месяц и привлечь к сотрудничеству другие нефтедобывающие компании.