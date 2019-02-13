Более 80 тысяч рублей лишилась жительница Иркутска при сдаче комнаты в аренду

Зарегистрирован очередной факт мошеннических действий с помощью сайта объявлений. Иркутянка потеряла крупную сумму собственных сбережений, пытаясь сдать в аренду комнату. Известно, что номера мобильных, с которых звонил предполагаемый преступник, зарегистрированы в Московской области. Фото: opravdaem.ru

По информации Межмуниципального управления МВД России «Иркутское», 63-летняя жительница микрорайона Юбилейный в конце января разместила в интернете объявление о сдачи в аренду комнаты. Вечером того же дня ей позвонил мужчина, который представился военнослужащим и сказал, что ему необходимо временное жилье в связи с переводом на службу в столицу Приангарья. Для отчетности в бухгалтерию по месту работы ему нужны квитанции об оплате арендованного жилья. Пожилая женщина дошла до ближайшего отделения банка, где суммами по 15 тысяч рублей сняла с собственного счета денежные средства и пополнила счет собеседника, который обещал оплату сразу за несколько месяцев вперед. Всего пенсионерка перечислила звонившему мужчине 84 500 рублей.

Спустя 10 дней так и не дозвонившись до лжесъемщика и осознав, что действительно стала жертвой аферистов, женщина обратилась в полицию. В настоящее время проводится проверка.