Альфа-Банк одержал победу в номинации «Ипотечный кредит года» премии «Банк года» информационного агентства «Банки.ру»

Альфа-Банк победил в номинации «Ипотечный кредит года» премии «Банк года» информационного агентства «Банки.ру» по итогам 2018 года.

«Банк года» — ежегодная профессиональная премия, учрежденная информационным порталом Banki.ru в 2007 году. Цели премии — определить лучшие организации финансового рынка России по итогам календарного года, предоставить клиентам достоверную и непредвзятую информацию для выбора надежного партнера среди компаний, а бизнесу дать ориентиры для дальнейшего развития. Всего названы победители в 23 номинациях.

«С середины 2017 года мы предложили клиентам банка ипотечное кредитование. За это время ипотека продемонстрировала стремительную динамику — банк уверенно закрепился в топ-10 по объему выдачи ипотечных кредитов, а доля рынка по итогам прошлого года достигла 1,5%, — прокомментировал руководитель Блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Майкл Тач. — В 2018 году у нас появились ряд удобных цифровых сервисов для ипотечных клиентов. Мы запустили личный кабинет ипотечного заемщика, где клиент проходит весь процесс одобрения ипотеки в онлайне, включая заказ оценки и страховки и уже сейчас получаем до 40% заявок через онлайн. Внедрили удобный и технологичный процесс передачи заявки и документов наших партнеров напрямую в систему банка без ручной обработки сотрудником. Это позволило сократить наши расходы и полностью исключить вероятность ошибки. Время от отправки заявки партнером до попадания в кредитный конвейер сократилось до 15 минут. В 2019 наша цель — закрепить статус Альфа-Банка как ключевого и технологичного участника рынка ипотеки»

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 45,1 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 29,5 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,1 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2018 года составила 658 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более 507 тыс. корпоративных клиентов и 15,8 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 774 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.