ВТБ и Правительство Москвы интегрировали платформу «ВТБ Бизнес-Коннект» и Портал поставщиков

Пользователи Портала поставщиков Москвы получают доступ ко всем функциональным возможностям платформы, включая выход на крупнейшие мировые маркетплейсы. Теперь оферты Портала поставщиков Москвы смогут быть размещены на этих площадках в один клик.

Платформа «ВТБ Бизнес-Коннект» создана для поиска покупателей и управления продажами компаний. Она позволяет находить надежных закупщиков для малого бизнеса по всей стране и за рубежом (включая площадки eBay, Amazon, AliExpress и Alibaba) и автоматизировать сопровождение сделок. На данный момент здесь размещено более 400 тыс. наименований товаров от 2 800 поставщиков со всей России.

Руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин отметил: «Платформа „ВТБ Бизнес-Коннект“ помогает предпринимателям выбрать собственную экспортную стратегию, учит эффективно управлять бизнесом. Интеграция с Порталом поставщиков Москвы поможет пользователям платформы найти новых клиентов в лице надежных закупщиков города, а поставщики портала получат возможность вывести свои товары на международный рынок. Таким образом, это позволит вывести рынок закупок малого объема на новый уровень».

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов прокомментировал: «Предприниматели, зарегистрированные на площадке „ВТБ Бизнес-Коннект“, смогут выявлять потребности заказчиков Портала поставщиков и предлагать свои товары и услуги. Это обеспечит рост конкурентной борьбы на портале и снижение стоимости закупок. Одновременно участники рынка малых закупок получают возможность для взаимодействия в новом формате. Важно, что город при этом не тратит средства на разработку и сопровождение B2B-платформы за счет использования готового технологического решения банка ВТБ».

Справка

Портал поставщиков — интернет-ресурс, предназначенный для автоматизации деятельности участников размещения государственного заказа и отдельных категорий юридических и физических лиц при заключении сделок, обеспечивающий повышение конкурентоспособности потенциальных поставщиков, а также возможность объективной оценки существующего рынка предложений и анализа сведений о выполнении обязательств поставщиками со стороны государственных и коммерческих заказчиков.