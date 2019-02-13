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ВТБ и Правительство Москвы интегрировали платформу «ВТБ Бизнес-Коннект» и Портал поставщиков

13 февраля 2019

Пользователи Портала поставщиков Москвы получают доступ ко всем функциональным возможностям платформы, включая выход на крупнейшие мировые маркетплейсы. Теперь оферты Портала поставщиков Москвы смогут быть размещены на этих площадках в один клик.

Платформа «ВТБ Бизнес-Коннект» создана для поиска покупателей и управления продажами компаний. Она позволяет находить надежных закупщиков для малого бизнеса по всей стране и за рубежом (включая площадки eBay, Amazon, AliExpress и Alibaba) и автоматизировать сопровождение сделок. На данный момент здесь размещено более 400 тыс. наименований товаров от 2 800 поставщиков со всей России.

Руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин отметил: «Платформа „ВТБ Бизнес-Коннект“ помогает предпринимателям выбрать собственную экспортную стратегию, учит эффективно управлять бизнесом. Интеграция с Порталом поставщиков Москвы поможет пользователям платформы найти новых клиентов в лице надежных закупщиков города, а поставщики портала получат возможность вывести свои товары на международный рынок. Таким образом, это позволит вывести рынок закупок малого объема на новый уровень».

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов прокомментировал: «Предприниматели, зарегистрированные на площадке „ВТБ Бизнес-Коннект“, смогут выявлять потребности заказчиков Портала поставщиков и предлагать свои товары и услуги. Это обеспечит рост конкурентной борьбы на портале и снижение стоимости закупок. Одновременно участники рынка малых закупок получают возможность для взаимодействия в новом формате. Важно, что город при этом не тратит средства на разработку и сопровождение B2B-платформы за счет использования готового технологического решения банка ВТБ».

Справка

Портал поставщиков — интернет-ресурс, предназначенный для автоматизации деятельности участников размещения государственного заказа и отдельных категорий юридических и физических лиц при заключении сделок, обеспечивающий повышение конкурентоспособности потенциальных поставщиков, а также возможность объективной оценки существующего рынка предложений и анализа сведений о выполнении обязательств поставщиками со стороны государственных и коммерческих заказчиков.


/ СИА /
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