Банк «Солидарность» открыл свой офис во Владивостоке

7 февраля 2019 года в г. Владивосток открылись операционный офис «Морской терминал» и операционная касса вне кассового узла «Лотте» Филиала «Московский» АО КБ «Солидарность».

Открытие новых подразделений АО КБ «Солидарность» во Владивостоке является первым планомерным шагом по присутствию банка в Дальневосточном федеральном округе, которое продолжится открытием офисов банка «Солидарность» в Благовещенске и Хабаровске.

Операционный офис «Морской терминал» будет предоставлять весь спектр банковских услуг для физических и юридических лиц, обслуживая как граждан и представителей бизнеса Российской Федерации, так и иностранных граждан и представителей зарубежного бизнеса, являясь важным звеном в системе взаимодействия банка с зарубежными корпоративными клиентами.

Операционная касса вне кассового узла «Лотте» будет предоставлять услуги по покупке и продаже иностранной валюты, приему и выдаче наличной иностранной валюты с использованием платежных карт, а также осуществлять операции по переводу на территории Российской Федерации денежных средств.

Операционный офис «Морской терминал» АО КБ «Солидарность»

расположен по адресу: г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д. 1.

Режим работы:

Понедельник – пятница: с 10.30 до 18.30

Суббота – воскресенье: выходные дни

Операционная касса вне кассового узла (ОКВКУ) «Лотте» АО КБ «Солидарность»

расположена по адресу: г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 29

Режим работы:

Понедельник – пятница: с 10.30 до 18.30

Суббота – воскресенье: выходные дни

Телефон: 8 800 700 92 20