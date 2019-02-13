Новости

Банк «Солидарность» открыл свой офис во Владивостоке

13 февраля 2019

7 февраля 2019 года в г. Владивосток открылись операционный офис «Морской терминал» и операционная касса вне кассового узла «Лотте» Филиала «Московский» АО КБ «Солидарность». 

Открытие новых подразделений АО КБ «Солидарность» во Владивостоке является первым планомерным шагом по присутствию банка в Дальневосточном федеральном округе, которое продолжится открытием офисов банка «Солидарность» в Благовещенске и Хабаровске. 

Операционный офис «Морской терминал» будет предоставлять весь спектр банковских услуг для физических и юридических лиц, обслуживая как граждан и представителей бизнеса Российской Федерации, так и иностранных граждан и представителей зарубежного бизнеса, являясь важным звеном в системе взаимодействия банка с зарубежными корпоративными клиентами. 

Операционная касса вне кассового узла «Лотте» будет предоставлять услуги по покупке и продаже иностранной валюты, приему и выдаче наличной иностранной валюты с использованием платежных карт, а также осуществлять операции по переводу на территории Российской Федерации денежных средств. 

Операционный офис «Морской терминал» АО КБ «Солидарность»
расположен по адресу: г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д. 1.
Режим работы:
Понедельник – пятница: с 10.30 до 18.30
Суббота – воскресенье: выходные дни 

Операционная касса вне кассового узла (ОКВКУ) «Лотте» АО КБ «Солидарность»
расположена по адресу: г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 29
Режим работы:
Понедельник – пятница: с 10.30 до 18.30
Суббота – воскресенье: выходные дни 

Телефон: 8 800 700 92 20


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Экспертное мнение
Роман Семенов, Century 21 Недвижимость мира: «Агентство недвижимости – это компания-оркестр»
Как оформить дом в садоводстве по новым правилам. Юлия Сагдеева о 5 важных нововведениях в законодательстве
IPO 2019: кто готов ворваться на мировые фондовые биржи?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании