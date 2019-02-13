Банк «Солидарность» открыл свой офис во Владивостоке

7 февраля 2019 года в г. Владивосток открылись операционный офис «Морской терминал» и операционная касса вне кассового узла «Лотте» Филиала «Московский» АО КБ «Солидарность».
Открытие новых подразделений АО КБ «Солидарность» во Владивостоке является первым планомерным шагом по присутствию банка в Дальневосточном федеральном округе, которое продолжится открытием офисов банка «Солидарность» в Благовещенске и Хабаровске.
Операционный офис «Морской терминал» будет предоставлять весь спектр банковских услуг для физических и юридических лиц, обслуживая как граждан и представителей бизнеса Российской Федерации, так и иностранных граждан и представителей зарубежного бизнеса, являясь важным звеном в системе взаимодействия банка с зарубежными корпоративными клиентами.
Операционная касса вне кассового узла «Лотте» будет предоставлять услуги по покупке и продаже иностранной валюты, приему и выдаче наличной иностранной валюты с использованием платежных карт, а также осуществлять операции по переводу на территории Российской Федерации денежных средств.
Операционный офис «Морской терминал» АО КБ «Солидарность»
расположен по адресу: г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д. 1.
Режим работы:
Понедельник – пятница: с 10.30 до 18.30
Суббота – воскресенье: выходные дни
Операционная касса вне кассового узла (ОКВКУ) «Лотте» АО КБ «Солидарность»
расположена по адресу: г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 29
Режим работы:
Понедельник – пятница: с 10.30 до 18.30
Суббота – воскресенье: выходные дни
Телефон: 8 800 700 92 20