Банк «Солидарность» предлагает оформить дебетовые карты UnionPay Gold и UnionPay Diamond и получать cashback

АО КБ «Солидарность» предлагает оформить дебетовые карты UnionPay Gold и UnionPay Diamond и подключиться к Программе вознаграждения Cashback, которая позволяет получать обратно на счет денежные средства - часть стоимости покупок, совершенных по картам.
Cashback начисляется:
- в размере 3% от стоимости покупок в выделенной категории «Путешествие»: авиабилеты, ж/д билеты, аренда авто, транспорт, отели, экскурсии, сувениры;
- в размере 0,7% от стоимости покупок - на все покупки.
Максимальный размер выплаты в месяц 3 000 рублей.
Программа вознаграждения Cashback действует в период с 06.02.2019г. по 31.03.2019г.
Оформить банковскую карту с Cashback можно в любом отделении банка.
Со всеми условиями программы Вы можете ознакомиться по ссылке.