Банк «Солидарность» предлагает оформить дебетовые карты UnionPay Gold и UnionPay Diamond и получать cashback

АО КБ «Солидарность» предлагает оформить дебетовые карты UnionPay Gold и UnionPay Diamond и подключиться к Программе вознаграждения Cashback, которая позволяет получать обратно на счет денежные средства - часть стоимости покупок, совершенных по картам.

Cashback начисляется:

в размере 3% от стоимости покупок в выделенной категории «Путешествие»: авиабилеты, ж/д билеты, аренда авто, транспорт, отели, экскурсии, сувениры;

в размере 0,7% от стоимости покупок - на все покупки.

Максимальный размер выплаты в месяц 3 000 рублей.

Программа вознаграждения Cashback действует в период с 06.02.2019г. по 31.03.2019г.

Оформить банковскую карту с Cashback можно в любом отделении банка.

Со всеми условиями программы Вы можете ознакомиться по ссылке.