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Банк «Солидарность» предлагает оформить дебетовые карты UnionPay Gold и UnionPay Diamond и получать cashback

13 февраля 2019

АО КБ «Солидарность» предлагает оформить дебетовые карты UnionPay Gold и UnionPay Diamond и подключиться к Программе вознаграждения Cashback, которая позволяет получать обратно на счет денежные средства - часть стоимости покупок, совершенных по картам. 

Cashback начисляется:

  • в размере 3% от стоимости покупок в выделенной категории «Путешествие»: авиабилеты, ж/д билеты, аренда авто, транспорт, отели, экскурсии, сувениры;
  • в размере 0,7% от стоимости покупок - на все покупки. 

Максимальный размер выплаты в месяц 3 000 рублей.
Программа вознаграждения Cashback действует в период с 06.02.2019г. по 31.03.2019г.
Оформить банковскую карту с Cashback можно в любом отделении банка.

Со всеми условиями программы Вы можете ознакомиться по ссылке.


/ СИА /
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